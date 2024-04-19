https://ria.ru/20240419/foto-1941063479.html
СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки
СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 19.04.2024
СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки
Столичный главк СК в Telegram-канале опубликовал фотографии подозреваемого в убийстве из-за парковки и его соучастников, задержанных в Ростовской области. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:57
2024-04-19T14:57
2024-04-19T15:54
происшествия
ростовская область
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Столичный главк СК в Telegram-канале опубликовал фотографии подозреваемого в убийстве из-за парковки и его соучастников, задержанных в Ростовской области. Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
https://ria.ru/20240418/dopros-1940885785.html
ростовская область
азербайджан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Ростовская область, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки
СК опубликовал фото подозреваемого в убийстве из-за парковки и его соучастников