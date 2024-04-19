https://ria.ru/20240419/foto-1941063479.html

СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки

СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 19.04.2024

СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки

Столичный главк СК в Telegram-канале опубликовал фотографии подозреваемого в убийстве из-за парковки и его соучастников, задержанных в Ростовской области. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:57

2024-04-19T14:57

2024-04-19T15:54

происшествия

ростовская область

азербайджан

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Столичный главк СК в Telegram-канале опубликовал фотографии подозреваемого в убийстве из-за парковки и его соучастников, задержанных в Ростовской области. Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

https://ria.ru/20240418/dopros-1940885785.html

ростовская область

азербайджан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы