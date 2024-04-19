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СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 19.04.2024
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14:57 19.04.2024 (обновлено: 15:54 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/foto-1941063479.html
СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки
СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 19.04.2024
СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки
Столичный главк СК в Telegram-канале опубликовал фотографии подозреваемого в убийстве из-за парковки и его соучастников, задержанных в Ростовской области. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:57
2024-04-19T15:54
происшествия
ростовская область
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Столичный главк СК в Telegram-канале опубликовал фотографии подозреваемого в убийстве из-за парковки и его соучастников, задержанных в Ростовской области. Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
https://ria.ru/20240418/dopros-1940885785.html
ростовская область
азербайджан
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происшествия, ростовская область, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Ростовская область, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки

СК опубликовал фото подозреваемого в убийстве из-за парковки и его соучастников

© Фото : ГСУ СК России по городу МосквеЗадержанный Шахин Аббасов
Задержанный Шахин Аббасов - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : ГСУ СК России по городу Москве
Задержанный Шахин Аббасов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Столичный главк СК в Telegram-канале опубликовал фотографии подозреваемого в убийстве из-за парковки и его соучастников, задержанных в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Допрос отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
СК с переводчиками допрашивают отца подозреваемого в убийстве в Москве
18 апреля, 19:10
 
ПроисшествияРостовская областьАзербайджанСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
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