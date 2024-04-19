https://ria.ru/20240419/finlyandiya-1941071227.html

Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе

Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе - РИА Новости, 19.04.2024

Финский премьер отказался общаться с русскоязычными жителями на границе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при посещении границы с Россией вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отказался обсудить с русскоязычными... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:23

2024-04-19T15:23

2024-04-19T16:21

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петтери орпо

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при посещении границы с Россией вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отказался обсудить с русскоязычными жителями вопрос ее открытия, сообщило "Александровское общество" в Telegram-канале."Мы хотели пообщаться с политиками на эту важнейшую для нас тему, проинформировать европейских чиновников и журналистов о существовании людей, чью жизнь так усложнила нынешняя ситуация. Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график. Саму границу чиновники осматривали с вертолета", — говорится в публикации.Активисты "Александровского общества" устроили пикет на дороге к пограничному переходу "Нуйямаа".Позднее на пресс-конференции Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам возле границы с Россией. По его словам, они экономически пострадали якобы из-за действий Москвы.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран, в котором Хельсинки обвинил Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти заявления, назвав их двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что русофобская позиция, которой стали придерживаться финские власти, вызывает глубокое сожаление. Он добавил, что российские пограничники соблюдают инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

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https://ria.ru/20240313/putin-1932636063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, петтери орпо, еврокомиссия, дмитрий песков, финляндия, москва, урсула фон дер ляйен, мария захарова