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В Башкирии загорелась ферма на площади более тысячи квадратов - РИА Новости, 19.04.2024
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18:23 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ferma-1941124428.html
В Башкирии загорелась ферма на площади более тысячи квадратов
В Башкирии загорелась ферма на площади более тысячи квадратов - РИА Новости, 19.04.2024
В Башкирии загорелась ферма на площади более тысячи квадратов
Горящую ферму тушат в Башкирии на площади 1,2 тысячи квадратных метров, погибли 80 овец и 8 телят, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:23
2024-04-19T18:23
происшествия
республика башкортостан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Горящую ферму тушат в Башкирии на площади 1,2 тысячи квадратных метров, погибли 80 овец и 8 телят, сообщило МЧС республики. Крупный пожар произошел вечером в пятницу в здании ангарного типа в поселке Вязовка Бирского района. "По прибытии на место сил и средств МЧС России и добровольцев происходило открытое горение здания по всей площади, также открытым огнем горели вплотную пристроенные гараж, баня и сарай под одной крышей. Общая площадь пожара более 1200 квадратных метров. Сейчас пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении. Отмечается, что при пожаре сгорели 80 овец, 8 телят и 50 кур. Еще 20 овец хозяин успел вывести из горящего здания. Мужчина получил ожог руки. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за оставленного без присмотра на зарядке автомобильного аккумулятора.
https://ria.ru/20220402/ferma-1781471589.html
республика башкортостан
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Последствия пожара на ферме в Бирском районе Башкирии
В Вязовке (Бирский район Башкирии) произошел пожар на ферме на площади в 1200 квадратных метров, сгорели 80 овец и восемь телят, сообщило ГУ МЧС республики
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353
60
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происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
В Башкирии загорелась ферма на площади более тысячи квадратов

В Башкирии загорелась ферма на площади 1,2 тыс кв м, погибли 80 овец и 8 телят

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Горящую ферму тушат в Башкирии на площади 1,2 тысячи квадратных метров, погибли 80 овец и 8 телят, сообщило МЧС республики.
Крупный пожар произошел вечером в пятницу в здании ангарного типа в поселке Вязовка Бирского района.
"По прибытии на место сил и средств МЧС России и добровольцев происходило открытое горение здания по всей площади, также открытым огнем горели вплотную пристроенные гараж, баня и сарай под одной крышей. Общая площадь пожара более 1200 квадратных метров. Сейчас пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при пожаре сгорели 80 овец, 8 телят и 50 кур. Еще 20 овец хозяин успел вывести из горящего здания. Мужчина получил ожог руки.
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за оставленного без присмотра на зарядке автомобильного аккумулятора.
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ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
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