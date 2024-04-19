https://ria.ru/20240419/ferma-1941124428.html

В Башкирии загорелась ферма на площади более тысячи квадратов

В Башкирии загорелась ферма на площади более тысячи квадратов - РИА Новости, 19.04.2024

В Башкирии загорелась ферма на площади более тысячи квадратов

Горящую ферму тушат в Башкирии на площади 1,2 тысячи квадратных метров, погибли 80 овец и 8 телят, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:23

2024-04-19T18:23

2024-04-19T18:23

происшествия

республика башкортостан

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Горящую ферму тушат в Башкирии на площади 1,2 тысячи квадратных метров, погибли 80 овец и 8 телят, сообщило МЧС республики. Крупный пожар произошел вечером в пятницу в здании ангарного типа в поселке Вязовка Бирского района. "По прибытии на место сил и средств МЧС России и добровольцев происходило открытое горение здания по всей площади, также открытым огнем горели вплотную пристроенные гараж, баня и сарай под одной крышей. Общая площадь пожара более 1200 квадратных метров. Сейчас пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении. Отмечается, что при пожаре сгорели 80 овец, 8 телят и 50 кур. Еще 20 овец хозяин успел вывести из горящего здания. Мужчина получил ожог руки. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за оставленного без присмотра на зарядке автомобильного аккумулятора.

https://ria.ru/20220402/ferma-1781471589.html

республика башкортостан

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия пожара на ферме в Бирском районе Башкирии В Вязовке (Бирский район Башкирии) произошел пожар на ферме на площади в 1200 квадратных метров, сгорели 80 овец и восемь телят, сообщило ГУ МЧС республики 2024-04-19T18:23 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, республика башкортостан