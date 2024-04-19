https://ria.ru/20240419/fars-1940942306.html

СМИ: в иранском Исфахане были слышны три взрыва

СМИ: в иранском Исфахане были слышны три взрыва - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: в иранском Исфахане были слышны три взрыва

Три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, силы противовоздушной обороны (ПВО) могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:00

2024-04-19T06:00

2024-04-19T06:42

исфахан

в мире

иран

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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Три взрыва были слышны в провинции Исфахан в центре Ирана, силы противовоздушной обороны (ПВО) могли сработать на пролет небольших беспилотных летательных аппаратов (дронов), передает агентство Fars."Недалеко от армейской базы на северо-востоке Исфахана прозвучало три взрыва. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник", - говорится в сообщении агентства.По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. Также, уточняет агентство, в нескольких офисных зданиях района выбило окна.Ранее агентство Fars со ссылкой на местные источники сообщило, что звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны.

https://ria.ru/20240419/iran-1940939709.html

https://ria.ru/20240419/bloomberg-1940941862.html

исфахан

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исфахан, в мире, иран