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СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС - РИА Новости, 19.04.2024
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05:17 19.04.2024 (обновлено: 05:24 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/fars-1940939805.html
СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС
СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС
Звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:17
2024-04-19T05:24
в мире
исфахан
иран
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны, передает агентство Fars со ссылкой на местные источники."Ряд местных источников сообщают, что взрыв был слышен в городе Кехджаваристан на северо-востоке Исфахана... Город Кехджаваристан расположен недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы "Шекари" ВВС армии", - говорится в сообщении агентства.Агентство уточняет, что причина произошедшего пока не известна.
https://ria.ru/20240419/iran-1940939709.html
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в мире, исфахан, иран
В мире, Исфахан, Иран
СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС

Fars: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС армии

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны, передает агентство Fars со ссылкой на местные источники.
"Ряд местных источников сообщают, что взрыв был слышен в городе Кехджаваристан на северо-востоке Исфахана... Город Кехджаваристан расположен недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы "Шекари" ВВС армии", - говорится в сообщении агентства.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Рейсы над городами Тегеран, Исфахан и Шираз отменили на неопределенный срок
05:15
Агентство уточняет, что причина произошедшего пока не известна.
 
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