https://ria.ru/20240419/fars-1940939805.html
СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС
СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС
Звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:17
2024-04-19T05:17
2024-04-19T05:24
в мире
исфахан
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg
ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны, передает агентство Fars со ссылкой на местные источники."Ряд местных источников сообщают, что взрыв был слышен в городе Кехджаваристан на северо-востоке Исфахана... Город Кехджаваристан расположен недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы "Шекари" ВВС армии", - говорится в сообщении агентства.Агентство уточняет, что причина произошедшего пока не известна.
https://ria.ru/20240419/iran-1940939709.html
исфахан
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0b39efd0656e3c6484f620ec51593105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исфахан, иран
СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС
Fars: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС армии