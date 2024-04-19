https://ria.ru/20240419/fars-1940939805.html

СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС

СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: взрыв в Исфахане был слышен недалеко от аэропорта и восьмой базы ВВС

Звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T05:17

2024-04-19T05:17

2024-04-19T05:24

в мире

исфахан

иран

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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Звук взрыва был слышен в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в центре Ирана, расположенном недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС армии страны, передает агентство Fars со ссылкой на местные источники."Ряд местных источников сообщают, что взрыв был слышен в городе Кехджаваристан на северо-востоке Исфахана... Город Кехджаваристан расположен недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы "Шекари" ВВС армии", - говорится в сообщении агентства.Агентство уточняет, что причина произошедшего пока не известна.

https://ria.ru/20240419/iran-1940939709.html

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в мире, исфахан, иран