https://ria.ru/20240419/evrosoyuz-1941039268.html

Лавров рассказал, зачем лидеры ЕС говорят о "нападении России"

Лавров рассказал, зачем лидеры ЕС говорят о "нападении России" - РИА Новости, 19.04.2024

Лавров рассказал, зачем лидеры ЕС говорят о "нападении России"

Европейские политики говорят о том, что Россия якобы планирует напасть на страны ЕС, чтобы выбить из парламентов больше средств на продолжение войны на Украине, РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:41

2024-04-19T13:41

2024-04-19T13:41

в мире

россия

сергей лавров

евросоюз

урсула фон дер ляйен

украина

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Европейские политики говорят о том, что Россия якобы планирует напасть на страны ЕС, чтобы выбить из парламентов больше средств на продолжение войны на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Можно было бы сказать "паранойя" и забыть про это, но по-моему, это более хитроумный план. Им позарез нужно "выбить" из своих парламентов деньги на продолжение войны", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда", комментируя заявления европейских политиков о том, что Россия якобы планирует нападение на страны ЕС. Министр добавил, что сейчас именно европейские лидеры "ратуют за накачку Украины оружием". "Боррель, Шольц, Урсула фон дер Ляйен - они уже настолько однозначно, грубо и отрезав все пути, заявили, что Россия - это враг, его надо уничтожать, не дать победить, спасти Украину. Они просто как политики "кончатся", если они хоть что-то изменят в этой риторике", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, урсула фон дер ляйен, украина