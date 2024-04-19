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Лавров рассказал, зачем лидеры ЕС говорят о "нападении России" - РИА Новости, 19.04.2024
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13:41 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/evrosoyuz-1941039268.html
Лавров рассказал, зачем лидеры ЕС говорят о "нападении России"
Лавров рассказал, зачем лидеры ЕС говорят о "нападении России" - РИА Новости, 19.04.2024
Лавров рассказал, зачем лидеры ЕС говорят о "нападении России"
Европейские политики говорят о том, что Россия якобы планирует напасть на страны ЕС, чтобы выбить из парламентов больше средств на продолжение войны на Украине, РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:41
2024-04-19T13:41
в мире
россия
сергей лавров
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Европейские политики говорят о том, что Россия якобы планирует напасть на страны ЕС, чтобы выбить из парламентов больше средств на продолжение войны на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Можно было бы сказать "паранойя" и забыть про это, но по-моему, это более хитроумный план. Им позарез нужно "выбить" из своих парламентов деньги на продолжение войны", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда", комментируя заявления европейских политиков о том, что Россия якобы планирует нападение на страны ЕС. Министр добавил, что сейчас именно европейские лидеры "ратуют за накачку Украины оружием". "Боррель, Шольц, Урсула фон дер Ляйен - они уже настолько однозначно, грубо и отрезав все пути, заявили, что Россия - это враг, его надо уничтожать, не дать победить, спасти Украину. Они просто как политики "кончатся", если они хоть что-то изменят в этой риторике", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939441339.html
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в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, урсула фон дер ляйен, украина
В мире, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Украина
Лавров рассказал, зачем лидеры ЕС говорят о "нападении России"

Лавров назвал разговоры о "нападении России" на ЕС хитроумным планом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Европейские политики говорят о том, что Россия якобы планирует напасть на страны ЕС, чтобы выбить из парламентов больше средств на продолжение войны на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Можно было бы сказать "паранойя" и забыть про это, но по-моему, это более хитроумный план. Им позарез нужно "выбить" из своих парламентов деньги на продолжение войны", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда", комментируя заявления европейских политиков о том, что Россия якобы планирует нападение на страны ЕС.
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Министр добавил, что сейчас именно европейские лидеры "ратуют за накачку Украины оружием".
"Боррель, Шольц, Урсула фон дер Ляйен - они уже настолько однозначно, грубо и отрезав все пути, заявили, что Россия - это враг, его надо уничтожать, не дать победить, спасти Украину. Они просто как политики "кончатся", если они хоть что-то изменят в этой риторике", - подчеркнул министр.
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