https://ria.ru/20240419/evakuatsiya-1941010503.html

В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию

В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию - РИА Новости, 19.04.2024

В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию

Срочная эвакуация населения идет в деревне Синицына Ишимского района Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:04

2024-04-19T12:04

2024-04-19T12:07

ишимский район

тюменская область

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Срочная эвакуация населения идет в деревне Синицына Ишимского района Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. "В деревне Синицына Ишимского района в эти минуты идет срочная эвакуация населения", – говорится в сообщении. Отмечается, что работает эвакуационная комиссия муниципалитета, представители профильных служб. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы достиг 750 сантиметров, поднявшись за 4 часа на 60 сантиметров, критический уровень – 850 сантиметров.

https://ria.ru/20240417/pavodok-1940566845.html

https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940334413.html

ишимский район

тюменская область

ишим (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ишимский район, тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия