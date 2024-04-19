https://ria.ru/20240419/evakuatsiya-1941010503.html
В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию
В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию - РИА Новости, 19.04.2024
В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию
Срочная эвакуация населения идет в деревне Синицына Ишимского района Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:04
2024-04-19T12:04
2024-04-19T12:07
ишимский район
тюменская область
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941011063_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_a5151bde0ac631784263259b3d9130e7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Срочная эвакуация населения идет в деревне Синицына Ишимского района Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. "В деревне Синицына Ишимского района в эти минуты идет срочная эвакуация населения", – говорится в сообщении. Отмечается, что работает эвакуационная комиссия муниципалитета, представители профильных служб. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы достиг 750 сантиметров, поднявшись за 4 часа на 60 сантиметров, критический уровень – 850 сантиметров.
https://ria.ru/20240417/pavodok-1940566845.html
https://ria.ru/20240416/evakuatsiya-1940334413.html
ишимский район
тюменская область
ишим (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941011063_61:0:1012:713_1920x0_80_0_0_b230f2bee8f5ddd3fd9a64fb8d16d74d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишимский район, тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишимский район, Тюменская область, Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию
В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию из-за угрозы затопления