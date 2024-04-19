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В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию - РИА Новости, 19.04.2024
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12:04 19.04.2024 (обновлено: 12:07 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/evakuatsiya-1941010503.html
В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию
В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию - РИА Новости, 19.04.2024
В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию
Срочная эвакуация населения идет в деревне Синицына Ишимского района Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:04
2024-04-19T12:07
ишимский район
тюменская область
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Срочная эвакуация населения идет в деревне Синицына Ишимского района Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. "В деревне Синицына Ишимского района в эти минуты идет срочная эвакуация населения", – говорится в сообщении. Отмечается, что работает эвакуационная комиссия муниципалитета, представители профильных служб. Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы достиг 750 сантиметров, поднявшись за 4 часа на 60 сантиметров, критический уровень – 850 сантиметров.
https://ria.ru/20240417/pavodok-1940566845.html
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ишимский район
тюменская область
ишим (река)
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ишимский район, тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишимский район, Тюменская область, Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию

В деревне Синицына под Тюменью начали срочную эвакуацию из-за угрозы затопления

© Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramДеревня Синицына Ишимского района. 19 апреля 2024
Деревня Синицына Ишимского района. 19 апреля 2024
© Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Деревня Синицына Ишимского района. 19 апреля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Срочная эвакуация населения идет в деревне Синицына Ишимского района Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
"В деревне Синицына Ишимского района в эти минуты идет срочная эвакуация населения", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что работает эвакуационная комиссия муниципалитета, представители профильных служб.
Уровень воды в реке Ишим у города Ишима Тюменской области к 12.00 (10.00 мск) пятницы достиг 750 сантиметров, поднявшись за 4 часа на 60 сантиметров, критический уровень – 850 сантиметров.
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Ишимский районТюменская областьИшим (река)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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