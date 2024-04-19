https://ria.ru/20240419/energoresursy-1941045213.html

Главы МИД G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России

Главы МИД G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России - РИА Новости, 19.04.2024

Главы МИД G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России

Главы МИД стран G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России и выразили намерение продолжить оказывать давление на доходы России от... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:57

2024-04-19T13:57

2024-04-19T13:57

цены на нефть

россия

италия

g7

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России и выразили намерение продолжить оказывать давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики, говорится в заявлении, опубликованном после встречи G7 в Италии. "Мы продолжим оказывать значительное давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики. Мы призываем все страны сократить импорт из России", - говорится в заявлении. Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что санкции, введенные в отношении России, не повлияли на рост её экономики, но при этом нанесли ущерб европейским странам. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240404/tankery-1937698028.html

россия

италия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, россия, италия, g7, экономика, санкции в отношении россии