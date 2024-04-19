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Главы МИД G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России - РИА Новости, 19.04.2024
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13:57 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/energoresursy-1941045213.html
Главы МИД G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России
Главы МИД G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России - РИА Новости, 19.04.2024
Главы МИД G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России
Главы МИД стран G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России и выразили намерение продолжить оказывать давление на доходы России от... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:57
2024-04-19T13:57
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России и выразили намерение продолжить оказывать давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики, говорится в заявлении, опубликованном после встречи G7 в Италии. "Мы продолжим оказывать значительное давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики. Мы призываем все страны сократить импорт из России", - говорится в заявлении. Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что санкции, введенные в отношении России, не повлияли на рост её экономики, но при этом нанесли ущерб европейским странам. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, россия, италия, g7, экономика, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Италия, G7, Экономика, Санкции в отношении России
Главы МИД G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России

Главы МИД G7 призвали продолжить давление на доходы России от энергоресурсов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 призвали все страны сократить импорт энергоресурсов из России и выразили намерение продолжить оказывать давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики, говорится в заявлении, опубликованном после встречи G7 в Италии.
"Мы продолжим оказывать значительное давление на доходы России от энергетики и других секторов экономики. Мы призываем все страны сократить импорт из России", - говорится в заявлении.
Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что санкции, введенные в отношении России, не повлияли на рост её экономики, но при этом нанесли ущерб европейским странам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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