https://ria.ru/20240419/ekzamen-1940997016.html

Минобрнауки рассказало о результатах проверки в институте Пушкина

Минобрнауки рассказало о результатах проверки в институте Пушкина - РИА Новости, 19.04.2024

Минобрнауки рассказало о результатах проверки в институте Пушкина

Проверка в Институте русского языка имени Пушкина выявила нарушения при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, сообщило Минобрнауки в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:29

2024-04-19T11:29

2024-04-19T12:49

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

москва

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

рудн

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Проверка в Институте русского языка имени Пушкина выявила нарушения при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, сообщило Минобрнауки в Telegram-канале."Ранее прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства", — говорится в публикации.Как отметил глава ведомства Валерий Фальков, учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен.В Минобрнауки уточнили, что исполняющим обязанности ректора института назначен Никита Гусев. При этом в пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что Наталью Трухановскую никто не уведомлял об увольнении, она находится на больничном.Рособрнадзор во вторник вынес предостережение РУДН, Пушкинскому институту и другим вузам о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства и выдаче сертификата мигрантам.В начале апреля в Москве задержали пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые незаконно выдавали мигрантам сертификаты о знании русского языка, чтобы они смогли предоставить эти документы в МВД для оформления ВНЖ. При этом большая часть приезжих не владела необходимыми навыками.Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий".

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

https://ria.ru/20240418/rbk-1940692957.html

https://ria.ru/20240418/minobrnauki-1940721800.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), рудн