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Минобрнауки рассказало о результатах проверки в институте Пушкина - РИА Новости, 19.04.2024
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11:29 19.04.2024 (обновлено: 12:49 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ekzamen-1940997016.html
Минобрнауки рассказало о результатах проверки в институте Пушкина
Минобрнауки рассказало о результатах проверки в институте Пушкина - РИА Новости, 19.04.2024
Минобрнауки рассказало о результатах проверки в институте Пушкина
Проверка в Институте русского языка имени Пушкина выявила нарушения при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, сообщило Минобрнауки в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:29
2024-04-19T12:49
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
москва
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
рудн
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Проверка в Институте русского языка имени Пушкина выявила нарушения при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, сообщило Минобрнауки в Telegram-канале."Ранее прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства", — говорится в публикации.Как отметил глава ведомства Валерий Фальков, учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен.В Минобрнауки уточнили, что исполняющим обязанности ректора института назначен Никита Гусев. При этом в пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что Наталью Трухановскую никто не уведомлял об увольнении, она находится на больничном.Рособрнадзор во вторник вынес предостережение РУДН, Пушкинскому институту и другим вузам о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства и выдаче сертификата мигрантам.В начале апреля в Москве задержали пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые незаконно выдавали мигрантам сертификаты о знании русского языка, чтобы они смогли предоставить эти документы в МВД для оформления ВНЖ. При этом большая часть приезжих не владела необходимыми навыками.Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий".
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), рудн
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Валерий Фальков, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), РУДН
Минобрнауки рассказало о результатах проверки в институте Пушкина

Проверка в институте Пушкина выявила проблемы с экзаменом для мигрантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Проверка в Институте русского языка имени Пушкина выявила нарушения при проведении экзамена по русскому языку для мигрантов, сообщило Минобрнауки в Telegram-канале.
"Ранее прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства", — говорится в публикации.
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Как отметил глава ведомства Валерий Фальков, учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен.
В Минобрнауки уточнили, что исполняющим обязанности ректора института назначен Никита Гусев. При этом в пресс-службе вуза сообщили РИА Новости, что Наталью Трухановскую никто не уведомлял об увольнении, она находится на больничном.
Рособрнадзор во вторник вынес предостережение РУДН, Пушкинскому институту и другим вузам о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства и выдаче сертификата мигрантам.
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В начале апреля в Москве задержали пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые незаконно выдавали мигрантам сертификаты о знании русского языка, чтобы они смогли предоставить эти документы в МВД для оформления ВНЖ. При этом большая часть приезжих не владела необходимыми навыками.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий".
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ОбществоРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий ФальковМоскваФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РУДН
 
 
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