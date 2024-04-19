https://ria.ru/20240419/ekvador-1940931214.html
Эквадор отменил референдум для проживающих в России и Белоруссии граждан
Эквадор отменил референдум для проживающих в России и Белоруссии граждан - РИА Новости, 19.04.2024
Эквадор отменил референдум для проживающих в России и Белоруссии граждан
Эквадорский Национальный избирательный совет CNE сообщил, что не будет проводить голосование на воскресном референдуме для 450 своих граждан, проживающих в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T01:13
2024-04-19T01:13
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МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Эквадорский Национальный избирательный совет CNE сообщил, что не будет проводить голосование на воскресном референдуме для 450 своих граждан, проживающих в России и Белоруссии, из-за логистических сложностей."Пленарное заседание Национального избирательного совета 18 апреля одобрило отмену голосования на референдуме и всенародном опросе 2024 года в России и Белоруссии. Несмотря на усилия CNE — печать бюллетеней и документов, подготовку избирательных пакетов и их немедленную отправку в указанные избирательные округа, — транспортные условия и логистические задержки не позволяют доставить их до воскресенья, 21 апреля. В Москве в списке избирателей значатся 404 эквадорца, в Белоруссии — 41 избиратель", — говорится в сообщении на сайте CNE.Новый президент Эквадора Даниэль Нобоа вынес на всенародное голосование 21 апреля вопросы экстрадиции граждан, создания специализированных судебных органов по конституционным вопросам, признания международного арбитража как метода разрешения коммерческих споров, внедрения срочных и почасовых трудовых договоров, а также поддержки Национальной полиции со стороны Вооруженных Сил в борьбе с организованной преступностью.Кроме того, правительство намерено выяснить позицию граждан по полномочиям вооруженных сил, ужесточению наказаний за различные преступления и передаче государству оружия и ресурсов, конфискованных у преступных организаций.В новейшей истории Эквадора, которую отсчитывают с принятия конституции 1979 года, состоялись 14 всенародных опросов.
https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938176780.html
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в мире, белоруссия, россия, эквадор
В мире, Белоруссия, Россия, Эквадор
Эквадор отменил референдум для проживающих в России и Белоруссии граждан
Эквадор отменил референдум для 450 своих граждан, живущих в России и Белоруссии
МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Эквадорский Национальный избирательный совет CNE сообщил, что не будет проводить голосование на воскресном референдуме для 450 своих граждан, проживающих в России и Белоруссии, из-за логистических сложностей.
«
"Пленарное заседание Национального избирательного совета 18 апреля одобрило отмену голосования на референдуме и всенародном опросе 2024 года в России и Белоруссии. Несмотря на усилия CNE — печать бюллетеней и документов, подготовку избирательных пакетов и их немедленную отправку в указанные избирательные округа, — транспортные условия и логистические задержки не позволяют доставить их до воскресенья, 21 апреля. В Москве в списке избирателей значатся 404 эквадорца, в Белоруссии — 41 избиратель", — говорится в сообщении на сайте CNE.
Новый президент Эквадора Даниэль Нобоа вынес на всенародное голосование 21 апреля вопросы экстрадиции граждан, создания специализированных судебных органов по конституционным вопросам, признания международного арбитража как метода разрешения коммерческих споров, внедрения срочных и почасовых трудовых договоров, а также поддержки Национальной полиции со стороны Вооруженных Сил в борьбе с организованной преступностью.
Кроме того, правительство намерено выяснить позицию граждан по полномочиям вооруженных сил, ужесточению наказаний за различные преступления и передаче государству оружия и ресурсов, конфискованных у преступных организаций.
В новейшей истории Эквадора, которую отсчитывают с принятия конституции 1979 года, состоялись 14 всенародных опросов.