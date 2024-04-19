https://ria.ru/20240419/ekvador-1940931214.html

Эквадор отменил референдум для проживающих в России и Белоруссии граждан

Эквадор отменил референдум для проживающих в России и Белоруссии граждан - РИА Новости, 19.04.2024

Эквадор отменил референдум для проживающих в России и Белоруссии граждан

Эквадорский Национальный избирательный совет CNE сообщил, что не будет проводить голосование на воскресном референдуме для 450 своих граждан, проживающих в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T01:13

2024-04-19T01:13

2024-04-19T05:43

в мире

белоруссия

россия

эквадор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/96/923309677_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_3f8b20f8658e717ab515446576589b6a.jpg

МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Эквадорский Национальный избирательный совет CNE сообщил, что не будет проводить голосование на воскресном референдуме для 450 своих граждан, проживающих в России и Белоруссии, из-за логистических сложностей."Пленарное заседание Национального избирательного совета 18 апреля одобрило отмену голосования на референдуме и всенародном опросе 2024 года в России и Белоруссии. Несмотря на усилия CNE — печать бюллетеней и документов, подготовку избирательных пакетов и их немедленную отправку в указанные избирательные округа, — транспортные условия и логистические задержки не позволяют доставить их до воскресенья, 21 апреля. В Москве в списке избирателей значатся 404 эквадорца, в Белоруссии — 41 избиратель", — говорится в сообщении на сайте CNE.Новый президент Эквадора Даниэль Нобоа вынес на всенародное голосование 21 апреля вопросы экстрадиции граждан, создания специализированных судебных органов по конституционным вопросам, признания международного арбитража как метода разрешения коммерческих споров, внедрения срочных и почасовых трудовых договоров, а также поддержки Национальной полиции со стороны Вооруженных Сил в борьбе с организованной преступностью.Кроме того, правительство намерено выяснить позицию граждан по полномочиям вооруженных сил, ужесточению наказаний за различные преступления и передаче государству оружия и ресурсов, конфискованных у преступных организаций.В новейшей истории Эквадора, которую отсчитывают с принятия конституции 1979 года, состоялись 14 всенародных опросов.

https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938176780.html

https://ria.ru/20231016/ekvador-1902961063.html

белоруссия

россия

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, эквадор