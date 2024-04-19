https://ria.ru/20240419/ekonomiki-1941148120.html
Оверчук назвал причину ухудшения крупных развитых экономик
Оверчук назвал причину ухудшения крупных развитых экономик - РИА Новости, 19.04.2024
Оверчук назвал причину ухудшения крупных развитых экономик
Крупные развитые экономики, включая Европейский союз, переживают ухудшение экономического климата из-за политизации экономической повестки и неадекватных... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:48
2024-04-19T20:48
2024-04-19T21:04
евросоюз
россия
алексей оверчук
мвф
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Крупные развитые экономики, включая Европейский союз, переживают ухудшение экономического климата из-за политизации экономической повестки и неадекватных решений, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Крупные развитые экономики, особенно страны ЕС, переживают ухудшение экономического климата, в основном из-за политизации экономической повестки дня, неадекватных экономических решений, включая прерывание надежных цепочек поставок энергии и упора на военные расходы", - говорится в его заявлении в рамках встречи комитета по развитию МВФ.Оверчук добавил, что страны "Глобального юга", напротив, развивают и углубляют свое сотрудничество и торговые отношения, прокладывая путь к более справедливой экономической системе.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, алексей оверчук, мвф
Евросоюз, Россия, Алексей Оверчук, МВФ
Оверчук назвал причину ухудшения крупных развитых экономик
Оверчук: политизация экономической повестки ухудшает климат в крупных экономиках