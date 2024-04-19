https://ria.ru/20240419/dugin-1941005104.html

Дугин призвал использовать корректные формы во время полемики вокруг Ильина

Дугин призвал использовать корректные формы во время полемики вокруг Ильина - РИА Новости, 19.04.2024

Дугин призвал использовать корректные формы во время полемики вокруг Ильина

Основания для полемики вокруг присвоения имени философа Ивана Ильина Высшей политической школе при РГГУ существуют, но у студентов есть множество корректных... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:54

2024-04-19T11:54

2024-04-19T11:55

общество

александр дугин

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основания для полемики вокруг присвоения имени философа Ивана Ильина Высшей политической школе при РГГУ существуют, но у студентов есть множество корректных форм и способов, чтобы донести свои взгляды, уверен директор школы, философ Александр Дугин. Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина, который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма". Дугин рассказал РИА Новости, что ректор РГГУ Александр Безбородов встречался с авторами петиции и они признались, что не знают, кто такой Ильин. "Когда их спрашивают: почему? Какой Ильин? Вы его читали? Нет, мы не читали. Что к нему имеете? Ничего не имеем, нам сказали", - рассказал Дугин. "Если у них, у кого-то, вернее, если есть претензии к Ильину, то есть, множество форм и способов донести свои взгляды на этого философа. Точно так же у консерваторов есть множество способов сказать, что они думают, например, о Троцком, или о "красном терроре", или об уничтожении церкви в советский период. Это же болезненные вещи", - пояснил он. Дугин добавил, что в идеологических полюсах есть "собственная пассионарность, собственная ангажированность и душевная боль". "Надо понимать, что есть какие-то основания для этой полемики. Но если мы патриоты, если мы сыновья своей Родины, мы должны научиться уважать мнение другого и, конечно, использовать корректные формы. Если мы по одну сторону баррикад", - заключил он.

https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html

https://ria.ru/20240417/ideologiya-1940468227.html

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общество, александр дугин, российский государственный гуманитарный университет