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Дугин призвал использовать корректные формы во время полемики вокруг Ильина - РИА Новости, 19.04.2024
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11:54 19.04.2024 (обновлено: 11:55 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/dugin-1941005104.html
Дугин призвал использовать корректные формы во время полемики вокруг Ильина
Дугин призвал использовать корректные формы во время полемики вокруг Ильина - РИА Новости, 19.04.2024
Дугин призвал использовать корректные формы во время полемики вокруг Ильина
Основания для полемики вокруг присвоения имени философа Ивана Ильина Высшей политической школе при РГГУ существуют, но у студентов есть множество корректных... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:54
2024-04-19T11:55
общество
александр дугин
российский государственный гуманитарный университет
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основания для полемики вокруг присвоения имени философа Ивана Ильина Высшей политической школе при РГГУ существуют, но у студентов есть множество корректных форм и способов, чтобы донести свои взгляды, уверен директор школы, философ Александр Дугин. Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина, который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма". Дугин рассказал РИА Новости, что ректор РГГУ Александр Безбородов встречался с авторами петиции и они признались, что не знают, кто такой Ильин. "Когда их спрашивают: почему? Какой Ильин? Вы его читали? Нет, мы не читали. Что к нему имеете? Ничего не имеем, нам сказали", - рассказал Дугин. "Если у них, у кого-то, вернее, если есть претензии к Ильину, то есть, множество форм и способов донести свои взгляды на этого философа. Точно так же у консерваторов есть множество способов сказать, что они думают, например, о Троцком, или о "красном терроре", или об уничтожении церкви в советский период. Это же болезненные вещи", - пояснил он. Дугин добавил, что в идеологических полюсах есть "собственная пассионарность, собственная ангажированность и душевная боль". "Надо понимать, что есть какие-то основания для этой полемики. Но если мы патриоты, если мы сыновья своей Родины, мы должны научиться уважать мнение другого и, конечно, использовать корректные формы. Если мы по одну сторону баррикад", - заключил он.
https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html
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общество, александр дугин, российский государственный гуманитарный университет
Общество, Александр Дугин, Российский государственный гуманитарный университет
Дугин призвал использовать корректные формы во время полемики вокруг Ильина

Дугин: основания для полемики вокруг присвоения имени Ильина школе в РГГУ есть

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкФилософ, политолог, социолог Александр Дугин
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Философ, политолог, социолог Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Основания для полемики вокруг присвоения имени философа Ивана Ильина Высшей политической школе при РГГУ существуют, но у студентов есть множество корректных форм и способов, чтобы донести свои взгляды, уверен директор школы, философ Александр Дугин.
Ранее на платформе Change.org появилась петиция "Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ". Она была создана 12 апреля, авторами петиции значатся "Студенты РГГУ". Авторы петиции выразили "искреннее возмущение" тем, что центр назван именем Ильина, который "активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма".
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Дугин рассказал РИА Новости, что ректор РГГУ Александр Безбородов встречался с авторами петиции и они признались, что не знают, кто такой Ильин.
"Когда их спрашивают: почему? Какой Ильин? Вы его читали? Нет, мы не читали. Что к нему имеете? Ничего не имеем, нам сказали", - рассказал Дугин.
"Если у них, у кого-то, вернее, если есть претензии к Ильину, то есть, множество форм и способов донести свои взгляды на этого философа. Точно так же у консерваторов есть множество способов сказать, что они думают, например, о Троцком, или о "красном терроре", или об уничтожении церкви в советский период. Это же болезненные вещи", - пояснил он.
Дугин добавил, что в идеологических полюсах есть "собственная пассионарность, собственная ангажированность и душевная боль".
"Надо понимать, что есть какие-то основания для этой полемики. Но если мы патриоты, если мы сыновья своей Родины, мы должны научиться уважать мнение другого и, конечно, использовать корректные формы. Если мы по одну сторону баррикад", - заключил он.
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