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Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 19.04.2024 (обновлено: 16:53 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/donetskoe-1941073931.html
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 19.04.2024
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Бойцы российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:32
2024-04-19T16:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации за период с 13 по 19 апреля."Нанесено поражение живой силе и технике четырех штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Орехово-Василевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка", — добавили в ведомстве.Российские войска отразили семь контратак подразделений 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красногоровки и Новомихайловки.За семь дней противник потерял на Донецком направлении более 3550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. Кроме того, поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 западного производства, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав") и семь складов боеприпасов.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике и продолжили продвижение в глубину обороны противника.Первомайское — село в Ясиноватском районе ДНР, протянувшееся на семь километров вдоль автомобильной дороги, соединяющей Пески с Нетайлово. В 2014-2015 годах именно через этот поселок снабжалась группировка ВСУ, занимавшая Донецкий аэропорт. После начала СВО Первомайское стало ближним тылом для большого донбасского укрепрайона, который после падения Песок, Авдеевки и Марьинки фактически прекратил свое существование. Контроль над поселком создает предпосылки для дальнейшего наступления на Нетайлово, расположенное в низине, с продвижением в сторону Карловки.
https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html
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60
353
60
Минобороны РФ о продвижении в глубину обороны противника на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские военные на Донецком направлении за неделю отразили семь контратак

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации за период с 13 по 19 апреля.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Орехово-Василевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка", — добавили в ведомстве.
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Российские войска отразили семь контратак подразделений 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красногоровки и Новомихайловки.
За семь дней противник потерял на Донецком направлении более 3550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей.
Кроме того, поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 западного производства, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав") и семь складов боеприпасов.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике и продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Первомайское — село в Ясиноватском районе ДНР, протянувшееся на семь километров вдоль автомобильной дороги, соединяющей Пески с Нетайлово. В 2014-2015 годах именно через этот поселок снабжалась группировка ВСУ, занимавшая Донецкий аэропорт. После начала СВО Первомайское стало ближним тылом для большого донбасского укрепрайона, который после падения Песок, Авдеевки и Марьинки фактически прекратил свое существование. Контроль над поселком создает предпосылки для дальнейшего наступления на Нетайлово, расположенное в низине, с продвижением в сторону Карловки.
Изображение сгенерировано ИИ
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