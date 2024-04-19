https://ria.ru/20240419/donetskoe-1941073931.html

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 19.04.2024

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Бойцы российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:32

2024-04-19T15:32

2024-04-19T16:53

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Юг" за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации за период с 13 по 19 апреля."Нанесено поражение живой силе и технике четырех штурмовых, двух аэромобильных и шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Орехово-Василевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка", — добавили в ведомстве.Российские войска отразили семь контратак подразделений 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красногоровки и Новомихайловки.За семь дней противник потерял на Донецком направлении более 3550 военнослужащих, четыре танка, пять боевых бронированных машин и 87 автомобилей. Кроме того, поражено 31 орудие полевой артиллерии, из них 14 западного производства, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав") и семь складов боеприпасов.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике и продолжили продвижение в глубину обороны противника.Первомайское — село в Ясиноватском районе ДНР, протянувшееся на семь километров вдоль автомобильной дороги, соединяющей Пески с Нетайлово. В 2014-2015 годах именно через этот поселок снабжалась группировка ВСУ, занимавшая Донецкий аэропорт. После начала СВО Первомайское стало ближним тылом для большого донбасского укрепрайона, который после падения Песок, Авдеевки и Марьинки фактически прекратил свое существование. Контроль над поселком создает предпосылки для дальнейшего наступления на Нетайлово, расположенное в низине, с продвижением в сторону Карловки.

https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о продвижении в глубину обороны противника на Авдеевском направлении На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике и продолжили продвижение в глубину обороны противника. 2024-04-19T15:32 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность