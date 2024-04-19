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Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2024
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Новости Подмосковья
 
13:23 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/dokumenty-1941035356.html
Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье
Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2024
Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье
На региональном портале появилась новая услуга, которая позволит образовательным организациям по подготовке будущих трактористов, машинистов и водителей... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:23
2024-04-19T13:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
цифровизация
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На региональном портале появилась новая услуга, которая позволит образовательным организациям по подготовке будущих трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, оформить свидетельство о соответствии требованиям в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Услуга не только переведена в "цифру", но и оптимизирована. Срок ее предоставления изменили с 30 календарных до восьми рабочих дней, а список необходимых документов сократили в три раза – с 15 до пяти. Это позволит организациям быстрее оформить нужное свидетельство", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. С 1 марта введены новые требования к оборудованию, которое используется при обучении трактористов-машинистов, и порядку организации учебного процесса в кабинетах, мастерских, лабораториях. Услуга "Выдача свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов" доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
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московская область (подмосковье), цифровизация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Цифровизация

Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкТракторист во время посевной
Тракторист во время посевной - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На региональном портале появилась новая услуга, которая позволит образовательным организациям по подготовке будущих трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, оформить свидетельство о соответствии требованиям в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«
"Услуга не только переведена в "цифру", но и оптимизирована. Срок ее предоставления изменили с 30 календарных до восьми рабочих дней, а список необходимых документов сократили в три раза – с 15 до пяти. Это позволит организациям быстрее оформить нужное свидетельство", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
С 1 марта введены новые требования к оборудованию, которое используется при обучении трактористов-машинистов, и порядку организации учебного процесса в кабинетах, мастерских, лабораториях.
Услуга "Выдача свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов" доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
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