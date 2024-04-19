https://ria.ru/20240419/dokumenty-1941035356.html

Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье

Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2024

Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье

На региональном портале появилась новая услуга, которая позволит образовательным организациям по подготовке будущих трактористов, машинистов и водителей... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:23

2024-04-19T13:23

2024-04-19T13:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

цифровизация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941032859_0:0:3596:2023_1920x0_80_0_0_72f4c2c8748018f3c02f21af8d55d603.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На региональном портале появилась новая услуга, которая позволит образовательным организациям по подготовке будущих трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, оформить свидетельство о соответствии требованиям в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Услуга не только переведена в "цифру", но и оптимизирована. Срок ее предоставления изменили с 30 календарных до восьми рабочих дней, а список необходимых документов сократили в три раза – с 15 до пяти. Это позволит организациям быстрее оформить нужное свидетельство", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. С 1 марта введены новые требования к оборудованию, которое используется при обучении трактористов-машинистов, и порядку организации учебного процесса в кабинетах, мастерских, лабораториях. Услуга "Выдача свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов" доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

https://ria.ru/20240416/oformlenie-1940420741.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), цифровизация