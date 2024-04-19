https://ria.ru/20240419/dokumenty-1941035356.html
Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье
Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2024
Документ на подготовку трактористов теперь получают онлайн в Подмосковье
На региональном портале появилась новая услуга, которая позволит образовательным организациям по подготовке будущих трактористов, машинистов и водителей... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:23
2024-04-19T13:23
2024-04-19T13:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
цифровизация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941032859_0:0:3596:2023_1920x0_80_0_0_72f4c2c8748018f3c02f21af8d55d603.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На региональном портале появилась новая услуга, которая позволит образовательным организациям по подготовке будущих трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, оформить свидетельство о соответствии требованиям в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Услуга не только переведена в "цифру", но и оптимизирована. Срок ее предоставления изменили с 30 календарных до восьми рабочих дней, а список необходимых документов сократили в три раза – с 15 до пяти. Это позволит организациям быстрее оформить нужное свидетельство", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. С 1 марта введены новые требования к оборудованию, которое используется при обучении трактористов-машинистов, и порядку организации учебного процесса в кабинетах, мастерских, лабораториях. Услуга "Выдача свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов" доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
https://ria.ru/20240416/oformlenie-1940420741.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941032859_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_bd41e2f5fc82982e8c374dfb7659cf88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), цифровизация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Цифровизация
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На региональном портале появилась новая услуга, которая позволит образовательным организациям по подготовке будущих трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, оформить свидетельство о соответствии требованиям в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«
"Услуга не только переведена в "цифру", но и оптимизирована. Срок ее предоставления изменили с 30 календарных до восьми рабочих дней, а список необходимых документов сократили в три раза – с 15 до пяти. Это позволит организациям быстрее оформить нужное свидетельство", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
С 1 марта введены новые требования к оборудованию, которое используется при обучении трактористов-машинистов, и порядку организации учебного процесса в кабинетах, мастерских, лабораториях.
Услуга "Выдача свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов" доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.