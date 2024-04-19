https://ria.ru/20240419/covid-19-1940994108.html

В США заявили, что не знают реальной причины возникновения COVID-19

В США заявили, что не знают реальной причины возникновения COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2024

В США заявили, что не знают реальной причины возникновения COVID-19

Министерство здравоохранения и социальных служб США по-прежнему не знает реальной причины возникновения COVID-19, сообщает издание Semafor со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:21

2024-04-19T11:21

2024-04-19T11:41

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения и социальных служб США по-прежнему не знает реальной причины возникновения COVID-19, сообщает издание Semafor со ссылкой на министра здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бесерру. "Мы по-прежнему пытаемся все выяснить… Мы видели много данных, но не все данные. Все по-прежнему сводится к спекуляциям", - приводит издание слова Бесерры. При этом он отметил, что поиску причины возникновения COVID-19 помогла бы более открытая позиция Китая. В ответ на такое утверждение пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил изданию, что "Китай продемонстрировал научный, профессиональный, серьезный и ответственный подход, взяв на себя ведущую роль в глобальном сотрудничестве с ВОЗ по отслеживанию происхождения (COVID-19 - ред.) и дважды пригласив экспертов ВОЗ в Китай для проведения исследований происхождения (COVID-19 - ред.)".

https://ria.ru/20240418/kovid-1940773651.html

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

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в мире, сша, китай, воз