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В США заявили, что не знают реальной причины возникновения COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2024
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11:21 19.04.2024 (обновлено: 11:41 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/covid-19-1940994108.html
В США заявили, что не знают реальной причины возникновения COVID-19
В США заявили, что не знают реальной причины возникновения COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2024
В США заявили, что не знают реальной причины возникновения COVID-19
Министерство здравоохранения и социальных служб США по-прежнему не знает реальной причины возникновения COVID-19, сообщает издание Semafor со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:21
2024-04-19T11:41
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения и социальных служб США по-прежнему не знает реальной причины возникновения COVID-19, сообщает издание Semafor со ссылкой на министра здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бесерру. "Мы по-прежнему пытаемся все выяснить… Мы видели много данных, но не все данные. Все по-прежнему сводится к спекуляциям", - приводит издание слова Бесерры. При этом он отметил, что поиску причины возникновения COVID-19 помогла бы более открытая позиция Китая. В ответ на такое утверждение пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил изданию, что "Китай продемонстрировал научный, профессиональный, серьезный и ответственный подход, взяв на себя ведущую роль в глобальном сотрудничестве с ВОЗ по отслеживанию происхождения (COVID-19 - ред.) и дважды пригласив экспертов ВОЗ в Китай для проведения исследований происхождения (COVID-19 - ред.)".
https://ria.ru/20240418/kovid-1940773651.html
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в мире, сша, китай, воз
В мире, США, Китай, ВОЗ
В США заявили, что не знают реальной причины возникновения COVID-19

Semafor: Минздрав США по-прежнему не знает причину возникновения COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения и социальных служб США по-прежнему не знает реальной причины возникновения COVID-19, сообщает издание Semafor со ссылкой на министра здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бесерру.
«
"Мы по-прежнему пытаемся все выяснить… Мы видели много данных, но не все данные. Все по-прежнему сводится к спекуляциям", - приводит издание слова Бесерры.
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При этом он отметил, что поиску причины возникновения COVID-19 помогла бы более открытая позиция Китая.
В ответ на такое утверждение пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил изданию, что "Китай продемонстрировал научный, профессиональный, серьезный и ответственный подход, взяв на себя ведущую роль в глобальном сотрудничестве с ВОЗ по отслеживанию происхождения (COVID-19 - ред.) и дважды пригласив экспертов ВОЗ в Китай для проведения исследований происхождения (COVID-19 - ред.)".
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