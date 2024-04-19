В США заявили, что не знают реальной причины возникновения COVID-19
Semafor: Минздрав США по-прежнему не знает причину возникновения COVID-19
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения и социальных служб США по-прежнему не знает реальной причины возникновения COVID-19, сообщает издание Semafor со ссылкой на министра здравоохранения и социальных служб США Хавьера Бесерру.
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"Мы по-прежнему пытаемся все выяснить… Мы видели много данных, но не все данные. Все по-прежнему сводится к спекуляциям", - приводит издание слова Бесерры.
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При этом он отметил, что поиску причины возникновения COVID-19 помогла бы более открытая позиция Китая.
В ответ на такое утверждение пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил изданию, что "Китай продемонстрировал научный, профессиональный, серьезный и ответственный подход, взяв на себя ведущую роль в глобальном сотрудничестве с ВОЗ по отслеживанию происхождения (COVID-19 - ред.) и дважды пригласив экспертов ВОЗ в Китай для проведения исследований происхождения (COVID-19 - ред.)".
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