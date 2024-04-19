https://ria.ru/20240419/bukkrossing-1941128886.html

В парках Подмосковья появились 122 зоны буккроссинга

В парках Подмосковья появились 122 зоны буккроссинга - РИА Новости, 19.04.2024

В парках Подмосковья появились 122 зоны буккроссинга

В подмосковных парках гостей и жителей ждут 122 зоны буккроссинга, которые помогут создать дополнительные места для спокойного отдыха, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:53

2024-04-19T18:53

2024-04-19T18:53

новости подмосковья

городское хозяйство москвы

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В подмосковных парках гостей и жителей ждут 122 зоны буккроссинга, которые помогут создать дополнительные места для спокойного отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В Подмосковье располагается 194 парка культуры и отдыха. Один из вариантов досуга для посетителей – буккроссинг, который дословно переводится как книговорот. Суть буккроссинга заключается в том, что незнакомые друг с другом люди обмениваются книгами в специально отведенных местах. Ознакомиться с адресным перечнем всех зон можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.

https://ria.ru/20240409/posetiteli-1938875166.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), михаил хайкин