https://ria.ru/20240419/bukkrossing-1941128886.html
В парках Подмосковья появились 122 зоны буккроссинга
В парках Подмосковья появились 122 зоны буккроссинга - РИА Новости, 19.04.2024
В парках Подмосковья появились 122 зоны буккроссинга
В подмосковных парках гостей и жителей ждут 122 зоны буккроссинга, которые помогут создать дополнительные места для спокойного отдыха, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:53
2024-04-19T18:53
2024-04-19T18:53
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В подмосковных парках гостей и жителей ждут 122 зоны буккроссинга, которые помогут создать дополнительные места для спокойного отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В Подмосковье располагается 194 парка культуры и отдыха. Один из вариантов досуга для посетителей – буккроссинг, который дословно переводится как книговорот. Суть буккроссинга заключается в том, что незнакомые друг с другом люди обмениваются книгами в специально отведенных местах. Ознакомиться с адресным перечнем всех зон можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.
https://ria.ru/20240409/posetiteli-1938875166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В подмосковных парках гостей и жителей ждут 122 зоны буккроссинга, которые помогут создать дополнительные места для спокойного отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"Каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин
, его слова приводит пресс-служба.
В Подмосковье располагается 194 парка культуры и отдыха. Один из вариантов досуга для посетителей – буккроссинг, который дословно переводится как книговорот.
Суть буккроссинга заключается в том, что незнакомые друг с другом люди обмениваются книгами в специально отведенных местах.
Ознакомиться с адресным перечнем всех зон можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.