https://ria.ru/20240419/brat-1941095910.html

Брат подозреваемого в убийстве в Москве не знает, за что его задержали

Брат подозреваемого в убийстве в Москве не знает, за что его задержали - РИА Новости, 19.04.2024

Брат подозреваемого в убийстве в Москве не знает, за что его задержали

Брат подозреваемого в резонансном убийстве из-за парковки в Москве заявил, что не знает, почему его задержали в Ростовской области, соответствующее видео... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:52

2024-04-19T16:52

2024-04-19T16:53

происшествия

ростовская область

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Брат подозреваемого в резонансном убийстве из-за парковки в Москве заявил, что не знает, почему его задержали в Ростовской области, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СК РФ. "Не знаю", - заявил он, отвечая на вопрос, за что задержан, а также пояснил, что приехал в Ростовскую область с двоюродными братьями. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, по которому предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1941048223.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы