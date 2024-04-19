https://ria.ru/20240419/brat-1941095910.html
Брат подозреваемого в убийстве в Москве не знает, за что его задержали
Брат подозреваемого в убийстве в Москве не знает, за что его задержали - РИА Новости, 19.04.2024
Брат подозреваемого в убийстве в Москве не знает, за что его задержали
Брат подозреваемого в резонансном убийстве из-за парковки в Москве заявил, что не знает, почему его задержали в Ростовской области, соответствующее видео... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:52
2024-04-19T16:52
2024-04-19T16:53
происшествия
ростовская область
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Брат подозреваемого в резонансном убийстве из-за парковки в Москве заявил, что не знает, почему его задержали в Ростовской области, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СК РФ. "Не знаю", - заявил он, отвечая на вопрос, за что задержан, а также пояснил, что приехал в Ростовскую область с двоюродными братьями. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, по которому предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.
https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1941048223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, ростовская область, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Ростовская область, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Брат подозреваемого в убийстве в Москве не знает, за что его задержали
Брат подозреваемого в убийстве в Москве заявил, что не знает причину задержания