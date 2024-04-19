https://ria.ru/20240419/blumberg-1941129462.html

СМИ сообщили о смене курса датским паромом из-за якобы российского корабля

СМИ сообщили о смене курса датским паромом из-за якобы российского корабля - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ сообщили о смене курса датским паромом из-за якобы российского корабля

Агентство Блумберг утверждает, что датскому парому пришлось изменить курс в Балтийском море, чтобы избежать столкновения с якобы российским военным кораблем. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:49

2024-04-19T18:49

2024-04-19T18:59

в мире

балтийское море

дания

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что датскому парому пришлось изменить курс в Балтийском море, чтобы избежать столкновения с якобы российским военным кораблем. "Ранее в пятницу датский паром был вынужден сменить курс, чтобы избежать столкновения с российским военным кораблем у берегов Дании", - говорится в сообщении агентства.Паром не смог связаться с капитаном корабля по радио и был вынужден совершить разворот на 360 градусов, чтобы пропустить корабль, заявил агентству представитель оператора парома Molslinjen Йеспер Маак. Инцидент якобы произошел около северо-западного берега острова Зеландия в Балтийском море. Расстояние до предположительно российского корабля было значительным, поэтому маневр не был опасным, добавил представитель.

https://ria.ru/20231020/baltika-1904161752.html

балтийское море

дания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, балтийское море, дания