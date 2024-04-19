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СМИ сообщили о смене курса датским паромом из-за якобы российского корабля - РИА Новости, 19.04.2024
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18:49 19.04.2024 (обновлено: 18:59 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/blumberg-1941129462.html
СМИ сообщили о смене курса датским паромом из-за якобы российского корабля
СМИ сообщили о смене курса датским паромом из-за якобы российского корабля - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ сообщили о смене курса датским паромом из-за якобы российского корабля
Агентство Блумберг утверждает, что датскому парому пришлось изменить курс в Балтийском море, чтобы избежать столкновения с якобы российским военным кораблем. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:49
2024-04-19T18:59
в мире
балтийское море
дания
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что датскому парому пришлось изменить курс в Балтийском море, чтобы избежать столкновения с якобы российским военным кораблем. &quot;Ранее в пятницу датский паром был вынужден сменить курс, чтобы избежать столкновения с российским военным кораблем у берегов Дании&quot;, - говорится в сообщении агентства.Паром не смог связаться с капитаном корабля по радио и был вынужден совершить разворот на 360 градусов, чтобы пропустить корабль, заявил агентству представитель оператора парома Molslinjen Йеспер Маак. Инцидент якобы произошел около северо-западного берега острова Зеландия в Балтийском море. Расстояние до предположительно российского корабля было значительным, поэтому маневр не был опасным, добавил представитель.
https://ria.ru/20231020/baltika-1904161752.html
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в мире, балтийское море, дания
В мире, Балтийское море, Дания
СМИ сообщили о смене курса датским паромом из-за якобы российского корабля

Bloomberg: паром cменил курс в Балтийском море из-за якобы российского корабля

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЗакат на Балтийском море
Закат на Балтийском море - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг утверждает, что датскому парому пришлось изменить курс в Балтийском море, чтобы избежать столкновения с якобы российским военным кораблем.
«

"Ранее в пятницу датский паром был вынужден сменить курс, чтобы избежать столкновения с российским военным кораблем у берегов Дании", - говорится в сообщении агентства.

Паром не смог связаться с капитаном корабля по радио и был вынужден совершить разворот на 360 градусов, чтобы пропустить корабль, заявил агентству представитель оператора парома Molslinjen Йеспер Маак.
Инцидент якобы произошел около северо-западного берега острова Зеландия в Балтийском море. Расстояние до предположительно российского корабля было значительным, поэтому маневр не был опасным, добавил представитель.
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