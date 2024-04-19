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Воробьев: благоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом - РИА Новости, 19.04.2024
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Новости Подмосковья
 
18:32 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/blagoustroystvo-1941124063.html
Воробьев: благоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом
Воробьев: благоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом - РИА Новости, 19.04.2024
Воробьев: благоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом
Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне завершат уже летом текущего года, на его территории обустроят танцевальную площадку с амфитеатром и РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:32
2024-04-19T18:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лобня
городское хозяйство москвы
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне завершат уже летом текущего года, на его территории обустроят танцевальную площадку с амфитеатром и обновят дорожно-тропиночную сеть, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Перемен ждал Центральный городской парк, построенный в 1969 году. С тех пор качели, лодочки и всё, что радовало раньше, сильно устарело. Люди говорили, что хотели бы видеть в родном парке новые детские площадки и аттракционы, благоустроенные дорожки, ухоженную зелень и пруд. Выполнять поручение жителей мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту. Планируем завершить работы летом, чтобы уже ко Дню города, в начале сентября, жители смогли выйти на прогулку в любимый обновлённый парк", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Как отмечается в сообщении, в парке обновят дорожно-тропиночную сеть, сделают красивую входную группу и функциональные зоны. В центральной части обустроят территорию для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь будут танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, а напротив неё – павильон-кафе с трибуной. Неподалёку разместится скейт-парк, а для юных посетителей – Панда-парк и детская зона, игровые элементы которой будут выполнены из природных материалов. В парке также создадут зоны отдыха, установят скамьи, урны, современную систему уличного освещения и видеонаблюдения. Проведут озеленение, при этом существующие зеленые насаждения сохранят.
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московская область (подмосковье), лобня, городское хозяйство москвы, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лобня, Городское хозяйство Москвы, Андрей Воробьев

Воробьев: благоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом

© Фото : Правительство Московской областиБлагоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом
Благоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Правительство Московской области
Благоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне завершат уже летом текущего года, на его территории обустроят танцевальную площадку с амфитеатром и обновят дорожно-тропиночную сеть, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Перемен ждал Центральный городской парк, построенный в 1969 году. С тех пор качели, лодочки и всё, что радовало раньше, сильно устарело. Люди говорили, что хотели бы видеть в родном парке новые детские площадки и аттракционы, благоустроенные дорожки, ухоженную зелень и пруд. Выполнять поручение жителей мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту. Планируем завершить работы летом, чтобы уже ко Дню города, в начале сентября, жители смогли выйти на прогулку в любимый обновлённый парк", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Вчера, 16:39
Как отмечается в сообщении, в парке обновят дорожно-тропиночную сеть, сделают красивую входную группу и функциональные зоны. В центральной части обустроят территорию для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь будут танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, а напротив неё – павильон-кафе с трибуной. Неподалёку разместится скейт-парк, а для юных посетителей – Панда-парк и детская зона, игровые элементы которой будут выполнены из природных материалов.
В парке также создадут зоны отдыха, установят скамьи, урны, современную систему уличного освещения и видеонаблюдения. Проведут озеленение, при этом существующие зеленые насаждения сохранят.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛобняГородское хозяйство МосквыАндрей Воробьев
 
 
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