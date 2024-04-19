https://ria.ru/20240419/blagoustroystvo-1941124063.html

Воробьев: благоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом

Воробьев: благоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом - РИА Новости, 19.04.2024

Воробьев: благоустройство Центрального парка в Лобне завершат летом

Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне завершат уже летом текущего года, на его территории обустроят танцевальную площадку с амфитеатром и РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:32

2024-04-19T18:32

2024-04-19T18:32

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне завершат уже летом текущего года, на его территории обустроят танцевальную площадку с амфитеатром и обновят дорожно-тропиночную сеть, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Перемен ждал Центральный городской парк, построенный в 1969 году. С тех пор качели, лодочки и всё, что радовало раньше, сильно устарело. Люди говорили, что хотели бы видеть в родном парке новые детские площадки и аттракционы, благоустроенные дорожки, ухоженную зелень и пруд. Выполнять поручение жителей мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту. Планируем завершить работы летом, чтобы уже ко Дню города, в начале сентября, жители смогли выйти на прогулку в любимый обновлённый парк", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Как отмечается в сообщении, в парке обновят дорожно-тропиночную сеть, сделают красивую входную группу и функциональные зоны. В центральной части обустроят территорию для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь будут танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, а напротив неё – павильон-кафе с трибуной. Неподалёку разместится скейт-парк, а для юных посетителей – Панда-парк и детская зона, игровые элементы которой будут выполнены из природных материалов. В парке также создадут зоны отдыха, установят скамьи, урны, современную систему уличного освещения и видеонаблюдения. Проведут озеленение, при этом существующие зеленые насаждения сохранят.

https://ria.ru/20240419/poliklinika-1941085243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), лобня, городское хозяйство москвы, андрей воробьев