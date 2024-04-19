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Умер основатель торгового комплекса "Три кита" Сергей Зуев

Умер основатель торгового комплекса "Три кита" Сергей Зуев - РИА Новости, 19.04.2024

Умер основатель торгового комплекса "Три кита" Сергей Зуев

Основатель торгового комплекса "Три кита" Сергей Зуев умер в больнице в Москве, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:29

2024-04-19T19:29

2024-04-19T21:08

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сергей зуев

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Основатель торгового комплекса "Три кита" Сергей Зуев умер в больнице в Москве, сообщил "Коммерсант".По информации издания, 68-летний бизнесмен умер в четверг вечером в 31-й городской больнице имени академика Савельевой. Причина его смерти не названа.Уточняется, что месяц назад Зуев обратился в клинику для обследования желудочно-кишечного тракта. Оно выявило некоторые проблемы, поэтому врачи сделали ему операцию, которая прошла успешно.Зуев получил известность в начале 2000-х, когда основал один из первых гипермаркетов мебели "Три кита". В 2006 году его арестовали в рамках дела о контрабанде мебели из Италии. В 2010-м предпринимателя приговорили к восьми годам лишения свободы, однако в следующем году он вышел на свободу в связи с декриминализацией статьи о контрабанде.После освобождения Зуев судился за возврат принадлежавших ему активов. В 2020 году он вошел в здание одного из торговых центров и вынудил руководителя и сотрудников компании уйти с рабочих мест. Против него выдвинули обвинение в самоуправстве и приговорили к двум годам колонии-поселения условно.

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происшествия, москва, сергей зуев, россия