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Бизнес выпустил облигаций на 2,5 млрд рублей при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 19.04.2024
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11:00 19.04.2024 (обновлено: 11:05 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/biznes-1940987044.html
Бизнес выпустил облигаций на 2,5 млрд рублей при поддержке МСП Банка
Бизнес выпустил облигаций на 2,5 млрд рублей при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 19.04.2024
Бизнес выпустил облигаций на 2,5 млрд рублей при поддержке МСП Банка
По итогам первого квартала текущего года дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП) - МСП Банк - выступила якорным инвестором и соорганизатором выпусков... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:00
2024-04-19T11:05
россия
корпорация мсп
мсп банк
александр исаевич
андрей белоусов
твой бизнес
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. По итогам первого квартала текущего года дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП) - МСП Банк - выступила якорным инвестором и соорганизатором выпусков биржевых облигаций восьми компаний малого и среднего бизнеса на 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП. Там добавили, что за последние полгода банк принял участие в 20 выпусках общим объемом 5 миллиардов рублей."Совокупный объем выпусков облигаций, реализованных при поддержке нашего дочернего банка, только по итогам первых трех месяцев 2024 года сопоставим с аналогичным показателем за весь прошлый год", - рассказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.По его словам, на рынке была реализована первая сделка по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП.Данный банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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россия, корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, андрей белоусов, бизнес, поддержка бизнеса
Россия, Корпорация МСП, МСП Банк, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Твой бизнес, Бизнес, Поддержка бизнеса

Бизнес выпустил облигаций на 2,5 млрд рублей при поддержке МСП Банка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. По итогам первого квартала текущего года дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП) - МСП Банк - выступила якорным инвестором и соорганизатором выпусков биржевых облигаций восьми компаний малого и среднего бизнеса на 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП.
Там добавили, что за последние полгода банк принял участие в 20 выпусках общим объемом 5 миллиардов рублей.
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"Совокупный объем выпусков облигаций, реализованных при поддержке нашего дочернего банка, только по итогам первых трех месяцев 2024 года сопоставим с аналогичным показателем за весь прошлый год", - рассказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, на рынке была реализована первая сделка по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП.
Данный банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
 
Твой бизнесРоссияКорпорация МСПМСП БанкАлександр ИсаевичАндрей БелоусовБизнесПоддержка бизнеса
 
 
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