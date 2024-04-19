https://ria.ru/20240419/biznes-1940987044.html

Бизнес выпустил облигаций на 2,5 млрд рублей при поддержке МСП Банка

Бизнес выпустил облигаций на 2,5 млрд рублей при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 19.04.2024

Бизнес выпустил облигаций на 2,5 млрд рублей при поддержке МСП Банка

По итогам первого квартала текущего года дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП) - МСП Банк - выступила якорным инвестором и соорганизатором выпусков... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:00

2024-04-19T11:00

2024-04-19T11:05

россия

корпорация мсп

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. По итогам первого квартала текущего года дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП) - МСП Банк - выступила якорным инвестором и соорганизатором выпусков биржевых облигаций восьми компаний малого и среднего бизнеса на 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба КМСП. Там добавили, что за последние полгода банк принял участие в 20 выпусках общим объемом 5 миллиардов рублей."Совокупный объем выпусков облигаций, реализованных при поддержке нашего дочернего банка, только по итогам первых трех месяцев 2024 года сопоставим с аналогичным показателем за весь прошлый год", - рассказал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.По его словам, на рынке была реализована первая сделка по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП.Данный банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240418/kreditnaya_otsenka-1940815584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, андрей белоусов, бизнес, поддержка бизнеса