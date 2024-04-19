https://ria.ru/20240419/biznes-1940957334.html

Трутнев рассказал о мерах поддержки бизнеса в новых регионах

Трутнев рассказал о мерах поддержки бизнеса в новых регионах - РИА Новости, 19.04.2024

Трутнев рассказал о мерах поддержки бизнеса в новых регионах

Восстановление прежних кооперационных связей новых регионов России с другими субъектами РФ, особые условия привлечения инвестиций в высокомаржинальные... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:08

2024-04-19T09:08

2024-04-19T09:08

экономика

россия

донецкая народная республика

юрий трутнев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Восстановление прежних кооперационных связей новых регионов России с другими субъектами РФ, особые условия привлечения инвестиций в высокомаржинальные производства, страхование на случай повреждений во время боевых действий могут быть включены в разрабатываемый перечень мер поддержки, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев о наборе мер . Ранее Трутнев сообщал, что по итогам поездки в Донецкую народную республику в начале апреля даст поручение профильным ведомствам проработать новые меры государственной поддержки бизнеса для новых регионов, поскольку существующих недостаточно. "У нас есть целый ряд предприятий, которые работали в кооперациях с предприятиями других регионов России. Можно восстановить эти связи - можно отдельно разработать меры, которые будут именно позволять вот эти кооперационные связи вновь наладить. Наконец, там есть предприятия, которые даже в этой ситуации привлекают инвестиции - высокомаржинальные предприятия. Можно ими отдельно позаниматься", - сказал Трутнев журналистам. Он отметил, что ранее обсуждал тему поддержки бизнеса в новых регионах со многими коллегами и многое предлагал, но в ответ ему задавали вопрос, кто будет вкладывать туда, где прилетают снаряды. "Подождите, коллеги. А там, что жизнь закончилась? Там магазины не работают, рестораны, там общественный транспорт не ходит? Нет, все это работает. Мы можем сделать так, чтобы это все работало более эффективно. Можем их поддержать, учитывая вот эту сложную ситуацию, чтобы кто-то туда еще пришел, чтобы этого общественного транспорта было больше, чтобы новые инвестиции вкладывались", - добавил вице-премьер.По его мнению, общего алгоритма, благодаря внедрению которого в новых регионах "все сразу расцветет", найти не получится. Но, по его словам, нужно внимательно посмотреть на всю экономику, выделить отдельные сегменты и для каждого из них найти формы поддержки, которые сделают развитие экономики более интенсивным. "Может быть, нам придется применять и достаточно непростые формы. Например, просто страховка от поражения в ходе боевых действий. Ну, прилетела ракета, и какой-то строящийся объект получил повреждения. Возвращать все деньги инвесторам нельзя - сразу же это будет использоваться для жульничества, воровства и так далее, но какой-то процент можем. Где-то найти вот ту золотую середину, где наша частичная помощь все-таки приведет к тому, что какое-то определенное количество бизнесменов скажет, ну ладно, на таких условиях давайте попробуем", - уточнил Трутнев.

https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html

https://ria.ru/20240113/murashko-1921192058.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, донецкая народная республика, юрий трутнев