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Вице-канцлеру ФРГ пришлось укрываться в бомбоубежище во время визита в Киев
Вице-канцлеру ФРГ пришлось укрываться в бомбоубежище во время визита в Киев - РИА Новости, 19.04.2024
Вице-канцлеру ФРГ пришлось укрываться в бомбоубежище во время визита в Киев
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек во время своего визита в Киев вынужден был отправиться на полтора часа в бомбоубежище из-за воздушной тревоги, сообщает немецкая... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:56
2024-04-19T11:56
2024-04-19T11:58
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ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек во время своего визита в Киев вынужден был отправиться на полтора часа в бомбоубежище из-за воздушной тревоги, сообщает немецкая газета Bild. По информации издания, сирена воздушной тревоги в Киеве прозвучала в 4.40 утра, после чего всех попросили отправиться в бомбоубежища через приложение для оповещения. Делегация вице-канцлера быстро вошла в переоборудованную подземную парковку отеля, отметила газета. Во время пребывания в бомбоубежище Хабек пил кофе и воду и спокойно разговаривал со своими сотрудниками и журналистами, а позже перебрался в зону бомбоубежища с расставленными кроватями. Другие гости отеля также пытались укрыться в переоборудованной части подземной парковки, добавило издание. По информации газеты, тревога была отменена примерно спустя 90 минут. Ранее сообщалось, что Хабек в четверг со своей делегацией прибыл в Киев с неанонсированным визитом.
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Вице-канцлеру ФРГ пришлось укрываться в бомбоубежище во время визита в Киев
Bild: вице-канцлер ФРГ прятался в бомбоубежище в Киеве из-за воздушной тревоги