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Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 19.04.2024 (обновлено: 00:06 20.04.2024)
https://ria.ru/20240419/bespilotniki-1941164748.html
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Российские системы ПВО сбили 3 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-19T22:50
2024-04-20T00:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 3 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.Как уточнили в ведомстве, с 21.00 до 22.00 мск пресечены попытки киевских властей устроить теракты с применением беспилотников. Дежурные силы ПВО сбили три БПЛА ВСУ в Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью три украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 3 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
Как уточнили в ведомстве, с 21.00 до 22.00 мск пресечены попытки киевских властей устроить теракты с применением беспилотников. Дежурные силы ПВО сбили три БПЛА ВСУ в Белгородской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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