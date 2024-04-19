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Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Российские системы ПВО сбили 3 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-19T22:50
2024-04-19T22:50
2024-04-20T00:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 3 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.Как уточнили в ведомстве, с 21.00 до 22.00 мск пресечены попытки киевских властей устроить теракты с применением беспилотников. Дежурные силы ПВО сбили три БПЛА ВСУ в Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью три украинских беспилотника