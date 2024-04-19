https://ria.ru/20240419/bespilotniki-1941164748.html

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 20.04.2024

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Российские системы ПВО сбили 3 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-19T22:50

2024-04-19T22:50

2024-04-20T00:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 3 украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.Как уточнили в ведомстве, с 21.00 до 22.00 мск пресечены попытки киевских властей устроить теракты с применением беспилотников. Дежурные силы ПВО сбили три БПЛА ВСУ в Белгородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)