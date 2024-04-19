https://ria.ru/20240419/berbok-1940998510.html

"Играете с огнем": обвинение Бербок в адрес Путина обескуражило немцев

"Играете с огнем": обвинение Бербок в адрес Путина обескуражило немцев - РИА Новости, 19.04.2024

"Играете с огнем": обвинение Бербок в адрес Путина обескуражило немцев

Немецкие пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за то, что она обвинила президента России... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:38

2024-04-19T11:38

2024-04-19T16:57

в мире

германия

россия

бавария

анналена бербок

владимир путин

сергей нечаев (дипломат)

bild

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Немецкие пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за то, что она обвинила президента России Владимира Путина в организации шпионажа на территории ФРГ.Накануне издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу России."Вы играете с огнем, госпожа Бербок", — подчеркнул один из пользователей."Вот это чепуха. Зачем Путину что-то здесь разрушать? Вы и ваши коллеги из правящей коалиции сами хорошо с этим справляетесь", — отметил Nico FvL."Есть хоть какие-то этому доказательства?" — поинтересовался у Бербок Kabal."Какая же это глупость", — возмутился Cryptoconnector."Лучше поясните ситуацию с терактом на "Северном потоке", — резюмировал Stephan Flach.В четверг Генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. Позднее ведомство сообщило, что один из задержанных, Александр Й., обладает немецким и российским гражданствами и ордер на его арест был приведен в исполнение.Посольство Российской Федерации в Берлине рассматривает вызов в МИД ФРГ посла Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже как "разжигание шпиономании" в стране, никаких доказательств причастности России предоставлено не было, сообщает дипломатическое ведомство в официальном комментарии. Попытки обнаружить причастность российских спецслужб к разработке якобы имевшихся планов нападения на расположенные в Германии военные объекты, включая американские военные базы, посольство отвергает "как абсурдные и нелепые". По данным дипведомства, в ходе вызова посла никаких доказательств, свидетельствующих об указанных планах задержанных и их возможных связях с представителями российских структур, предъявлено не было.

https://ria.ru/20240419/dotkom-1940959495.html

https://ria.ru/20240419/bloomberg-1940983197.html

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в мире, германия, россия, бавария, анналена бербок, владимир путин, сергей нечаев (дипломат), bild, северный поток