"Играете с огнем": обвинение Бербок в адрес Путина обескуражило немцев
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Немецкие пользователи социальной сети Х обрушили шквал критики на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за то, что она обвинила президента России Владимира Путина в организации шпионажа на территории ФРГ.
Накануне издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже в пользу России.
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"Вы играете с огнем, госпожа Бербок", — подчеркнул один из пользователей.
"Вот это чепуха. Зачем Путину что-то здесь разрушать? Вы и ваши коллеги из правящей коалиции сами хорошо с этим справляетесь", — отметил Nico FvL.
"Есть хоть какие-то этому доказательства?" — поинтересовался у Бербок Kabal.
"Какая же это глупость", — возмутился Cryptoconnector.
"Лучше поясните ситуацию с терактом на "Северном потоке", — резюмировал Stephan Flach.
В четверг Генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. Позднее ведомство сообщило, что один из задержанных, Александр Й., обладает немецким и российским гражданствами и ордер на его арест был приведен в исполнение.
Посольство Российской Федерации в Берлине рассматривает вызов в МИД ФРГ посла Сергея Нечаева в связи с задержанием в Баварии двух подозреваемых в шпионаже как "разжигание шпиономании" в стране, никаких доказательств причастности России предоставлено не было, сообщает дипломатическое ведомство в официальном комментарии. Попытки обнаружить причастность российских спецслужб к разработке якобы имевшихся планов нападения на расположенные в Германии военные объекты, включая американские военные базы, посольство отвергает "как абсурдные и нелепые". По данным дипведомства, в ходе вызова посла никаких доказательств, свидетельствующих об указанных планах задержанных и их возможных связях с представителями российских структур, предъявлено не было.