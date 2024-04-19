https://ria.ru/20240419/bendzhama-1940933819.html

Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины

Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины - РИА Новости, 19.04.2024

Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины

Постпред Алжира при ООН Амар Бенджама пообещал, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T02:16

2024-04-19T02:16

2024-04-19T02:16

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алжир (провинция)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 19 апр – РИА Новости. Постпред Алжира при ООН Амар Бенджама пообещал, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. Ранее США наложили вето на резолюцию Алжиру, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Подавляющая поддержка заявки Палестинского Государства посылает четкий сигнал – Палестинское Государство заслуживает своего места среди членов ООН. Тем кто не был в состоянии поддержать заявку Палестины сегодня, (скажу – ред.): мы надеемся, что мы поступим так в следующий раз, когда СБ ООН рассмотрит вопрос принятия Палестины вновь. Да, мы вернемся - сильнее и громче. И нас поддержит подавляющее большинство Генеральной ассамблеи ООН", - сказал Бенджама.

https://ria.ru/20240419/polyanskiy-1940932117.html

https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html

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в мире, палестина, алжир (провинция), израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году