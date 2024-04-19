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Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины - РИА Новости, 19.04.2024
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02:16 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/bendzhama-1940933819.html
Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины
Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины - РИА Новости, 19.04.2024
Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины
Постпред Алжира при ООН Амар Бенджама пообещал, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T02:16
2024-04-19T02:16
в мире
палестина
алжир (провинция)
израиль
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Постпред Алжира при ООН Амар Бенджама пообещал, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. Ранее США наложили вето на резолюцию Алжиру, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Подавляющая поддержка заявки Палестинского Государства посылает четкий сигнал – Палестинское Государство заслуживает своего места среди членов ООН. Тем кто не был в состоянии поддержать заявку Палестины сегодня, (скажу – ред.): мы надеемся, что мы поступим так в следующий раз, когда СБ ООН рассмотрит вопрос принятия Палестины вновь. Да, мы вернемся - сильнее и громче. И нас поддержит подавляющее большинство Генеральной ассамблеи ООН", - сказал Бенджама.
https://ria.ru/20240419/polyanskiy-1940932117.html
https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html
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в мире, палестина, алжир (провинция), израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Алжир (провинция), Израиль, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины

Постпред Алжира пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия Палестины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Постпред Алжира при ООН Амар Бенджама пообещал, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
США при объяснении вето в СБ ООН выглядели жалкими, рассказал Полянский
01:32
Ранее США наложили вето на резолюцию Алжиру, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за".
"Подавляющая поддержка заявки Палестинского Государства посылает четкий сигнал – Палестинское Государство заслуживает своего места среди членов ООН. Тем кто не был в состоянии поддержать заявку Палестины сегодня, (скажу – ред.): мы надеемся, что мы поступим так в следующий раз, когда СБ ООН рассмотрит вопрос принятия Палестины вновь. Да, мы вернемся - сильнее и громче. И нас поддержит подавляющее большинство Генеральной ассамблеи ООН", - сказал Бенджама.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
США заблокировали резолюцию в СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа
20 февраля, 19:15
 
В миреПалестинаАлжир (провинция)ИзраильООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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