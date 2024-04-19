https://ria.ru/20240419/bendzhama-1940933819.html
Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины
Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины - РИА Новости, 19.04.2024
Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины
Постпред Алжира при ООН Амар Бенджама пообещал, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T02:16
2024-04-19T02:16
2024-04-19T02:16
в мире
палестина
алжир (провинция)
израиль
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
ООН, 19 апр – РИА Новости. Постпред Алжира при ООН Амар Бенджама пообещал, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. Ранее США наложили вето на резолюцию Алжиру, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Подавляющая поддержка заявки Палестинского Государства посылает четкий сигнал – Палестинское Государство заслуживает своего места среди членов ООН. Тем кто не был в состоянии поддержать заявку Палестины сегодня, (скажу – ред.): мы надеемся, что мы поступим так в следующий раз, когда СБ ООН рассмотрит вопрос принятия Палестины вновь. Да, мы вернемся - сильнее и громче. И нас поддержит подавляющее большинство Генеральной ассамблеи ООН", - сказал Бенджама.
https://ria.ru/20240419/polyanskiy-1940932117.html
https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html
палестина
алжир (провинция)
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, алжир (провинция), израиль, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Алжир (провинция), Израиль, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Алжир пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия в состав Палестины
Постпред Алжира пообещал вернуться в СБ ООН с вопросом принятия Палестины