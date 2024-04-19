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В Белоруссии задержали россиянина, пытавшегося вывезти дочь в Египет - РИА Новости, 19.04.2024
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12:04 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/belorussiya-1941010663.html
В Белоруссии задержали россиянина, пытавшегося вывезти дочь в Египет
В Белоруссии задержали россиянина, пытавшегося вывезти дочь в Египет - РИА Новости, 19.04.2024
В Белоруссии задержали россиянина, пытавшегося вывезти дочь в Египет
Гражданин России пытался вывезти дочь из Белоруссии в Египет по фальшивому паспорту, сообщает госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:04
2024-04-19T12:04
белоруссия
россия
египет
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МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Гражданин России пытался вывезти дочь из Белоруссии в Египет по фальшивому паспорту, сообщает госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале. "Вечером 25 марта при оформлении рейса "Минск – Шарм-Эль-Шэйх" в столичном аэропорту пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно вывезти своего полуторагодовалого ребенка из Беларуси. При осуществлении пограничного контроля было установлено, что паспорт девочки полностью поддельный", - сообщает госпогранкомитет. Как отметили в погранкомитете, "в ходе опроса гражданина России выяснилось, что в данный момент он находится в бракоразводном процессе с его супругой, и действительный паспорт ребенка находится у нее". "В этой связи мужчина решил купить поддельный паспорт для дочери в интернете и незаконно вывезти ребенка за границу. По итогам разбирательства злоумышленник передан сотрудникам МВД, а девочка возвращена матери", - сообщили в ведомстве.
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белоруссия, россия, египет
Белоруссия, Россия, Египет
В Белоруссии задержали россиянина, пытавшегося вывезти дочь в Египет

Россиянин пытался вывезти дочь из Белоруссии в Египет по фальшивому паспорту

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Гражданин России пытался вывезти дочь из Белоруссии в Египет по фальшивому паспорту, сообщает госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.
«
"Вечером 25 марта при оформлении рейса "Минск – Шарм-Эль-Шэйх" в столичном аэропорту пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно вывезти своего полуторагодовалого ребенка из Беларуси. При осуществлении пограничного контроля было установлено, что паспорт девочки полностью поддельный", - сообщает госпогранкомитет.
Как отметили в погранкомитете, "в ходе опроса гражданина России выяснилось, что в данный момент он находится в бракоразводном процессе с его супругой, и действительный паспорт ребенка находится у нее".
"В этой связи мужчина решил купить поддельный паспорт для дочери в интернете и незаконно вывезти ребенка за границу. По итогам разбирательства злоумышленник передан сотрудникам МВД, а девочка возвращена матери", - сообщили в ведомстве.
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