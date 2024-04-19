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Четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана - РИА Новости, 19.04.2024
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17:41 19.04.2024 (обновлено: 17:45 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/azerbaydzhan-1941112006.html
Четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана
Четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана - РИА Новости, 19.04.2024
Четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана
По итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел, ранее... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:41
2024-04-19T17:45
азербайджан
армения
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 19 апр - РИА Новости. По итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел, ранее контролируемых Арменией, заявил в пятницу пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде."Долгожданное историческое событие. По итогам восьмого заседания госкомиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией Ереван согласился на возвращение четырех азербайджанских сел, находящихся под оккупацией с начала 1990-х годов", - написал на платформе Х пресс-секретарь МИД.
https://ria.ru/20240418/pashinyan-1940689971.html
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азербайджан, армения, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Азербайджан, Армения, В мире, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана

Четыре села, ранее контролируемые Арменией, перешли под юрисдикцию Азербайджана

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 19 апр - РИА Новости. По итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел, ранее контролируемых Арменией, заявил в пятницу пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
"Долгожданное историческое событие. По итогам восьмого заседания госкомиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией Ереван согласился на возвращение четырех азербайджанских сел, находящихся под оккупацией с начала 1990-х годов", - написал на платформе Х пресс-секретарь МИД.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Близость Азербайджана должна воодушевлять армян, заявил Пашинян
18 апреля, 01:02
 
АзербайджанАрменияВ миреУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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