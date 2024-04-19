https://ria.ru/20240419/azerbaydzhan-1941112006.html

Четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана

Четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана - РИА Новости, 19.04.2024

Четыре армянских села перешли под контроль Азербайджана

По итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел, ранее... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:41

2024-04-19T17:41

2024-04-19T17:45

азербайджан

армения

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 19 апр - РИА Новости. По итогам восьмого заседания госкомиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы Ереван согласился на возвращение Азербайджану четырех сел, ранее контролируемых Арменией, заявил в пятницу пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде."Долгожданное историческое событие. По итогам восьмого заседания госкомиссий по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией Ереван согласился на возвращение четырех азербайджанских сел, находящихся под оккупацией с начала 1990-х годов", - написал на платформе Х пресс-секретарь МИД.

https://ria.ru/20240418/pashinyan-1940689971.html

азербайджан

армения

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

азербайджан, армения, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе