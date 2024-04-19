https://ria.ru/20240419/assanzh-1940986506.html

ЦРУ отказалось предоставить данные по компании, якобы следившей за Ассанжем

ЦРУ отказалось предоставить данные по компании, якобы следившей за Ассанжем - РИА Новости, 19.04.2024

ЦРУ отказалось предоставить данные по компании, якобы следившей за Ассанжем

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс отказывается предоставить данные по испанской охранной компании UC Global, SL, которая РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:56

2024-04-19T10:56

2024-04-19T10:57

в мире

сша

лондон

эквадор

джулиан ассанж

уильям бернс

рафаэль корреа

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс отказывается предоставить данные по испанской охранной компании UC Global, SL, которая якобы шпионила для ЦРУ за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, из-за "угроз безопасности" США , заявила газета Pais со ссылкой на заявление Бернса, сделанное в марте. В июле газета Pais сообщала, что UC Global, SL, предположительно, шпионила для ЦРУ во время встреч бывшего лидера Эквадора Рафаэля Корреа (президент в 2007-2017 годах) с лидерами ряда латиноамериканских стран. Владелец UC Global, SL, которая также, предположительно, вела слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне, Давид Моралес, шпионил для ЦРУ в 2018 году в ходе встреч Корреа с бывшими президентами Аргентины, Бразилии и Уругвая, пишет газета с ссылкой на данные компьютера Моралеса. По данным газеты, в декабре суд Нью-Йорка постановил, что компания UC Global, SL нарушила права и и неприкосновенность частной жизни граждан США, посетивших Ассанжа во время его пребывания в дипломатическом представительстве Эквадора в Лондоне. Газета передает со ссылкой на правовые источники, что заявление Бернса от 27 марта, к которому она получила доступ, направлено на то, чтобы предвосхитить следующий этап судопроизводства, на котором истцы потребуют "рассекречивания операций ЦРУ". "Бернс... утверждает, что признание или отрицание того, что ЦРУ располагает информацией, фигурирующей в обвинениях в судебном иске (в отношении UC Global - ред. ), может нанести серьезный, а в некоторых случаях опасный ущерб национальной безопасности США", - сообщает газета со ссылкой на заявление Бернса. Отмечается, что в дополнение к заявлению, Бернс также предоставил судье письменное объяснение того, почему рассекречивание операции о шпионаже "нанесет серьезный ущерб безопасности" страны. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935892569.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928603982.html

https://ria.ru/20240326/reshenie-1936036214.html

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в мире, сша, лондон, эквадор, джулиан ассанж, уильям бернс, рафаэль корреа, центральное разведывательное управление (цру), wikileaks