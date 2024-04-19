Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 19.04.2024 (обновлено: 18:59 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/arest-1941131793.html
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска
Мужчина, который напал на следователя во время обыска в квартире в Москве, арестован, сообщает ГСУ СК РФ по Москве. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:58
2024-04-19T18:59
происшествия
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, который напал на следователя во время обыска в квартире в Москве, арестован, сообщает ГСУ СК РФ по Москве. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело. "По ходатайству следствия в отношении 22-летнего молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении следователя регионального управления СК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20231108/napadenie-1908150430.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска

СК арестовал мужчину, напавшего на следователя при обыске в квартире в Москве

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, который напал на следователя во время обыска в квартире в Москве, арестован, сообщает ГСУ СК РФ по Москве.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело.
"По ходатайству следствия в отношении 22-летнего молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении следователя регионального управления СК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Задержание мужчины с мачете в Люберцах
В Люберцах мужчина с мачете до задержания успел ранить женщину с ребенком
8 ноября 2023, 14:39
 
ПроисшествияМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала