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В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска
Мужчина, который напал на следователя во время обыска в квартире в Москве, арестован, сообщает ГСУ СК РФ по Москве. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:58
2024-04-19T18:58
2024-04-19T18:59
происшествия
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юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, который напал на следователя во время обыска в квартире в Москве, арестован, сообщает ГСУ СК РФ по Москве. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело. "По ходатайству следствия в отношении 22-летнего молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении следователя регионального управления СК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска
СК арестовал мужчину, напавшего на следователя при обыске в квартире в Москве