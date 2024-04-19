https://ria.ru/20240419/arest-1941131793.html

В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска

В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска - РИА Новости, 19.04.2024

В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя во время обыска

Мужчина, который напал на следователя во время обыска в квартире в Москве, арестован, сообщает ГСУ СК РФ по Москве. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:58

2024-04-19T18:58

2024-04-19T18:59

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, который напал на следователя во время обыска в квартире в Москве, арестован, сообщает ГСУ СК РФ по Москве. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело. "По ходатайству следствия в отношении 22-летнего молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении следователя регионального управления СК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20231108/napadenie-1908150430.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)