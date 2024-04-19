https://ria.ru/20240419/altayskiy_kray-1940947844.html

В Алтайском крае не осталось подтопленных домов

В Алтайском крае не осталось подтопленных домов - РИА Новости, 19.04.2024

В Алтайском крае не осталось подтопленных домов

Затопленных домов не осталось в Алтайском крае, вода стоит на 60 приусадебных участках, при этом сохраняется опасность второй волны паводка, сообщил начальник... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:21

2024-04-19T07:21

2024-04-19T07:21

происшествия

алтайский край

наводнения в россии — 2024

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БАРНАУЛ, 19 апр - РИА Новости. Затопленных домов не осталось в Алтайском крае, вода стоит на 60 приусадебных участках, при этом сохраняется опасность второй волны паводка, сообщил начальник управления региона по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Михаил Плешивцев. "В настоящий момент ситуация стабильна, уровень воды падает, но с учетом климатических и территориальных особенностей нашего региона есть вероятность второй волны паводка, поэтому расслабляться нельзя… Остаются подтопленными 60 приусадебных участков в двух населенных пунктах в двух муниципальных образованиях", - цитирует Плешивцева пресс-служба регионального правительства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, подтопленных домов в регионе нет. "На сегодняшний день на реке Бурла у села Хабары, где ситуация находится на особом контроле, наблюдается спад уровня воды, однако по прогнозам специалистов превышение над опасной отметкой сохранится до 20–22 апреля (опасная отметка 397 сантиметров)", - предупредил Плешивцев.

https://ria.ru/20240419/orsk-1940947698.html

https://ria.ru/20240331/pavodok-1936913890.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, наводнения в россии — 2024