https://ria.ru/20240419/aktivy-1941136891.html

Силуанов прокомментировал предложения о конфискации российских активов

Силуанов прокомментировал предложения о конфискации российских активов - РИА Новости, 19.04.2024

Силуанов прокомментировал предложения о конфискации российских активов

Предложения о конфискации активов России политически мотивированы, подрывают фундамент под международной валютно-финансовой системой, заявил министр финансов... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:29

2024-04-19T19:29

2024-04-19T19:53

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

мвф

группа всемирного банка

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предложения о конфискации активов России политически мотивированы, подрывают фундамент под международной валютно-финансовой системой, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка."Политически мотивированные предложения о конфискации российских активов подрывают и так хрупкий фундамент под действующей международной валютно-финансовой системой. Эти неправомерные действия сделают основные резервные валюты ещё более "токсичными" для использования в международном платежном обороте и, соответственно, при формировании золотовалютных резервов центральных банков", - сказал Силуанов.Он отметил, что Россия успешно переходит на национальные валюты в торговле с дружественными странами.В целом, по словам министра финансов, фрагментация сдерживает рост мировой экономики в среднесрочной перспективе. "Цена фрагментации мировой экономики может составить до 12% глобального ВВП. Односторонние ограничительные меры и торговые рестрикции, вводимые по политическим мотивам, приводят к выигрышу отдельных стран ценой разделения мировой экономики на блоки", - считает он.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html

https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html

https://ria.ru/20240409/avstraliya-1938804696.html

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Максим Зубков

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), мвф, группа всемирного банка, санкции в отношении россии