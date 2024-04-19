https://ria.ru/20240419/aktivy-1941136891.html
Силуанов прокомментировал предложения о конфискации российских активов
Силуанов прокомментировал предложения о конфискации российских активов - РИА Новости, 19.04.2024
Силуанов прокомментировал предложения о конфискации российских активов
Предложения о конфискации активов России политически мотивированы, подрывают фундамент под международной валютно-финансовой системой, заявил министр финансов... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:29
2024-04-19T19:29
2024-04-19T19:53
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
мвф
группа всемирного банка
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предложения о конфискации активов России политически мотивированы, подрывают фундамент под международной валютно-финансовой системой, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка."Политически мотивированные предложения о конфискации российских активов подрывают и так хрупкий фундамент под действующей международной валютно-финансовой системой. Эти неправомерные действия сделают основные резервные валюты ещё более "токсичными" для использования в международном платежном обороте и, соответственно, при формировании золотовалютных резервов центральных банков", - сказал Силуанов.Он отметил, что Россия успешно переходит на национальные валюты в торговле с дружественными странами.В целом, по словам министра финансов, фрагментация сдерживает рост мировой экономики в среднесрочной перспективе. "Цена фрагментации мировой экономики может составить до 12% глобального ВВП. Односторонние ограничительные меры и торговые рестрикции, вводимые по политическим мотивам, приводят к выигрышу отдельных стран ценой разделения мировой экономики на блоки", - считает он.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html
https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html
https://ria.ru/20240409/avstraliya-1938804696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), мвф, группа всемирного банка, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), МВФ, Группа Всемирного банка, Санкции в отношении России
Силуанов прокомментировал предложения о конфискации российских активов
Силуанов назвал идею конфискации российских активов политически мотивированной
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Предложения о конфискации активов России политически мотивированы, подрывают фундамент под международной валютно-финансовой системой, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Как сообщила пресс-служба министерства, глава российского Минфина в
пятницу принял участие в пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), которое традиционно проходит в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ
и Группы Всемирного банка
.
"Политически мотивированные предложения о конфискации российских активов подрывают и так хрупкий фундамент под действующей международной валютно-финансовой системой. Эти неправомерные действия сделают основные резервные валюты ещё более "токсичными" для использования в международном платежном обороте и, соответственно, при формировании золотовалютных резервов центральных банков", - сказал Силуанов.
Он отметил, что Россия успешно переходит на национальные валюты в торговле с дружественными странами.
В целом, по словам министра финансов, фрагментация сдерживает рост мировой экономики в среднесрочной перспективе. "Цена фрагментации мировой экономики может составить до 12% глобального ВВП. Односторонние ограничительные меры и торговые рестрикции, вводимые по политическим мотивам, приводят к выигрышу отдельных стран ценой разделения мировой экономики на блоки", - считает он.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.