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G7 продолжит работу над использованием активов России в интересах Украины
G7 продолжит работу над использованием активов России в интересах Украины - РИА Новости, 19.04.2024
G7 продолжит работу над использованием активов России в интересах Украины
Страны G7 продолжат работу над использованием замороженных российских активов в интересах Киева, в соответствии с законами и международным правом, следует из... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:32
2024-04-19T14:32
2024-04-19T14:45
россия
украина
g7
санкции в отношении россии
экономика
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 продолжат работу над использованием замороженных российских активов в интересах Киева, в соответствии с законами и международным правом, следует из документа, опубликованного по итогам встречи на итальянском острове Капри. "Мы продолжим изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров мы продолжим нашу работу и дадим рекомендации в преддверии саммита в Апулии обо всех возможных направлениях и возможных вариантах использования активов", - говорится в тексте. Главы МИД G7 также заявили, что суверенные активы РФ будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия "не заплатит за причиненный ущерб".
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, g7, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Украина, G7, Санкции в отношении России, Экономика
G7 продолжит работу над использованием активов России в интересах Украины
G7 продолжит думать, как законно использовать активы России в интересах Украины