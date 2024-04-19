https://ria.ru/20240419/aktivy-1941055935.html

G7 продолжит работу над использованием активов России в интересах Украины

G7 продолжит работу над использованием активов России в интересах Украины - РИА Новости, 19.04.2024

G7 продолжит работу над использованием активов России в интересах Украины

Страны G7 продолжат работу над использованием замороженных российских активов в интересах Киева, в соответствии с законами и международным правом, следует из... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:32

2024-04-19T14:32

2024-04-19T14:45

россия

украина

g7

санкции в отношении россии

экономика

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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 продолжат работу над использованием замороженных российских активов в интересах Киева, в соответствии с законами и международным правом, следует из документа, опубликованного по итогам встречи на итальянском острове Капри. "Мы продолжим изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров мы продолжим нашу работу и дадим рекомендации в преддверии саммита в Апулии обо всех возможных направлениях и возможных вариантах использования активов", - говорится в тексте. Главы МИД G7 также заявили, что суверенные активы РФ будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия "не заплатит за причиненный ущерб".

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, g7, санкции в отношении россии, экономика