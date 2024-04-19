https://ria.ru/20240419/administratsiya-1941053139.html
Глава Химок принял участие в работе выездной администрации в Луневском
Глава Химок принял участие в работе выездной администрации в Луневском - РИА Новости, 19.04.2024
Глава Химок принял участие в работе выездной администрации в Луневском
Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с представителями городских служб и ресурсных организаций провел прием жителей в рамках выездной администрации в поселении... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:27
2024-04-19T14:27
2024-04-19T14:27
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки
жкх
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941054225_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2ddf0a8d315fe001a212ca958bd75f6f.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с представителями городских служб и ресурсных организаций провел прием жителей в рамках выездной администрации в поселении Луневское, почти 70 человек обратились со своими вопросами, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "С начала года мы уже провели 16 выездных администраций во всех микрорайонах округа. Более 750 жителей пришли со своими предложениями и инициативами. Профильные управления приняли каждое обращение в работу", - цитирует пресс-служба Волошина. Большая часть вопросов коснулась сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Также затронули тему безопасности дорожного движения. Так, жительница поселения Елена Лельникова обратилась к главе с просьбой установки отбойника на участке дороги при въезде в деревню Исаково для ограждения памятника воинской славы от стихийной парковки. Вопрос будет вынесен на ближайшее заседание рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации. "Формат выездной администрации позволяет вживую пообщаться с руководством округа и даже на месте положительно решить вопросы, как, например, наш", — сказала женщина. Также с просьбой установить ограничительные знаки на движение грузового транспорта через поселок Лунево обратился местный житель Андрей Калашников. Администрация планирует разработать проект организации дорожного движения на новой территории, предусмотрев установку дорожных знаков.
https://ria.ru/20240417/khimki-1940572719.html
химки
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941054225_264:0:2488:1667_1920x0_80_0_0_b4a263b3e832a47181a83415c60a856e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки, жкх, московская область (подмосковье)
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки, ЖКХ, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с представителями городских служб и ресурсных организаций провел прием жителей в рамках выездной администрации в поселении Луневское, почти 70 человек обратились со своими вопросами, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«
"С начала года мы уже провели 16 выездных администраций во всех микрорайонах округа. Более 750 жителей пришли со своими предложениями и инициативами. Профильные управления приняли каждое обращение в работу", - цитирует пресс-служба Волошина.
Большая часть вопросов коснулась сферы жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства. Также затронули тему безопасности дорожного движения.
Так, жительница поселения Елена Лельникова обратилась к главе с просьбой установки отбойника на участке дороги при въезде в деревню Исаково для ограждения памятника воинской славы от стихийной парковки. Вопрос будет вынесен на ближайшее заседание рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации.
«
"Формат выездной администрации позволяет вживую пообщаться с руководством округа и даже на месте положительно решить вопросы, как, например, наш", — сказала женщина.
Также с просьбой установить ограничительные знаки на движение грузового транспорта через поселок Лунево обратился местный житель Андрей Калашников. Администрация планирует разработать проект организации дорожного движения на новой территории, предусмотрев установку дорожных знаков.