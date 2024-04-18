https://ria.ru/20240418/zhurnalisty-1940863136.html

На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания

На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания - РИА Новости, 18.04.2024

На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания

На съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:37

2024-04-18T17:37

2024-04-18T17:41

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой, сообщило издание в своем Telegram-канале. "На съемочную группу "Известий" напали во время выполнения редакционного задания в доме "любовницы" немецко-американского миллиардера Хауба", - говорится в сообщении. Отмечается, что корреспонденту "Известий" сломали оборудование во время съемок. Как пишут СМИ, бизнесмен Карл-Эриван Хауб считается погибшим. При этом в 2023 году журнал Stern писал, что Хауб жив и проживает с любовницей в Москве. Как сообщает издание, охрана дома беспрепятственно пропустила съемочную группу, однако потом из квартиры Ермиловой вышел мужчина, который вел себя агрессивно, обвинял журналистов в незаконном проникновении и стал кидаться на них. В последствии он начал выхватывать оборудование и ломать его. "При этом мужчина заявил, что не знает ничего о миллиардере и называет всю ситуацию "полным бредом". На место происшествия вызвали наряд полиции", - добавили "Известия".

https://ria.ru/20240128/napadenie-1923918821.html

https://ria.ru/20231226/prigovor-1918312620.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия