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На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания - РИА Новости, 18.04.2024
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17:37 18.04.2024 (обновлено: 17:41 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/zhurnalisty-1940863136.html
На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания
На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания - РИА Новости, 18.04.2024
На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания
На съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:37
2024-04-18T17:41
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой, сообщило издание в своем Telegram-канале. "На съемочную группу "Известий" напали во время выполнения редакционного задания в доме "любовницы" немецко-американского миллиардера Хауба", - говорится в сообщении. Отмечается, что корреспонденту "Известий" сломали оборудование во время съемок. Как пишут СМИ, бизнесмен Карл-Эриван Хауб считается погибшим. При этом в 2023 году журнал Stern писал, что Хауб жив и проживает с любовницей в Москве. Как сообщает издание, охрана дома беспрепятственно пропустила съемочную группу, однако потом из квартиры Ермиловой вышел мужчина, который вел себя агрессивно, обвинял журналистов в незаконном проникновении и стал кидаться на них. В последствии он начал выхватывать оборудование и ломать его. "При этом мужчина заявил, что не знает ничего о миллиардере и называет всю ситуацию "полным бредом". На место происшествия вызвали наряд полиции", - добавили "Известия".
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания

На съемочную группу телеканала "Известия" напали в доме якобы любовницы Хауба

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой, сообщило издание в своем Telegram-канале.
"На съемочную группу "Известий" напали во время выполнения редакционного задания в доме "любовницы" немецко-американского миллиардера Хауба", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что корреспонденту "Известий" сломали оборудование во время съемок. Как пишут СМИ, бизнесмен Карл-Эриван Хауб считается погибшим. При этом в 2023 году журнал Stern писал, что Хауб жив и проживает с любовницей в Москве.
Как сообщает издание, охрана дома беспрепятственно пропустила съемочную группу, однако потом из квартиры Ермиловой вышел мужчина, который вел себя агрессивно, обвинял журналистов в незаконном проникновении и стал кидаться на них. В последствии он начал выхватывать оборудование и ломать его.
"При этом мужчина заявил, что не знает ничего о миллиардере и называет всю ситуацию "полным бредом". На место происшествия вызвали наряд полиции", - добавили "Известия".
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