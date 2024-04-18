https://ria.ru/20240418/zhurnalisty-1940863136.html
На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания
На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания - РИА Новости, 18.04.2024
На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания
На съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:37
2024-04-18T17:37
2024-04-18T17:41
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748598561_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_97569e986336cba66ce796f0bcb2f6c7.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. На съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой, сообщило издание в своем Telegram-канале. "На съемочную группу "Известий" напали во время выполнения редакционного задания в доме "любовницы" немецко-американского миллиардера Хауба", - говорится в сообщении. Отмечается, что корреспонденту "Известий" сломали оборудование во время съемок. Как пишут СМИ, бизнесмен Карл-Эриван Хауб считается погибшим. При этом в 2023 году журнал Stern писал, что Хауб жив и проживает с любовницей в Москве. Как сообщает издание, охрана дома беспрепятственно пропустила съемочную группу, однако потом из квартиры Ермиловой вышел мужчина, который вел себя агрессивно, обвинял журналистов в незаконном проникновении и стал кидаться на них. В последствии он начал выхватывать оборудование и ломать его. "При этом мужчина заявил, что не знает ничего о миллиардере и называет всю ситуацию "полным бредом". На место происшествия вызвали наряд полиции", - добавили "Известия".
https://ria.ru/20240128/napadenie-1923918821.html
https://ria.ru/20231226/prigovor-1918312620.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748598561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04e7d46b17d00ab927f2fb731cb812b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На съемочную группу "Известий" напали во время редакционного задания
На съемочную группу телеканала "Известия" напали в доме якобы любовницы Хауба
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
На съемочную группу телеканала "Известия" напали во время редакционного задания в доме якобы любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба Вероники Ермиловой, сообщило издание в своем Telegram-канале
.
"На съемочную группу "Известий" напали во время выполнения редакционного задания в доме "любовницы" немецко-американского миллиардера Хауба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корреспонденту "Известий" сломали оборудование во время съемок. Как пишут СМИ, бизнесмен Карл-Эриван Хауб считается погибшим. При этом в 2023 году журнал Stern писал, что Хауб жив и проживает с любовницей в Москве
.
Как сообщает издание, охрана дома беспрепятственно пропустила съемочную группу, однако потом из квартиры Ермиловой вышел мужчина, который вел себя агрессивно, обвинял журналистов в незаконном проникновении и стал кидаться на них. В последствии он начал выхватывать оборудование и ломать его.
"При этом мужчина заявил, что не знает ничего о миллиардере и называет всю ситуацию "полным бредом". На место происшествия вызвали наряд полиции", - добавили "Известия".