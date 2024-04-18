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Житель Железногорска, заживо закопавший девушку, получил 21 год колонии - РИА Новости, 18.04.2024
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09:28 18.04.2024 (обновлено: 09:58 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/zheleznogorsk-1940717667.html
Житель Железногорска, заживо закопавший девушку, получил 21 год колонии
Житель Железногорска, заживо закопавший девушку, получил 21 год колонии - РИА Новости, 18.04.2024
Житель Железногорска, заживо закопавший девушку, получил 21 год колонии
Житель Железногорска, изнасиловавший и заживо закопавший 16-летнюю девушку, получил 21 год колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:28
2024-04-18T09:58
происшествия
железногорск
россия
красноярский край
специальная военная операция на украине
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КЕМЕРОВО, 18 апр – РИА Новости. Житель Железногорска, изнасиловавший и заживо закопавший 16-летнюю девушку, получил 21 год колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия. По версии следствия, 31 июля 2022 года Евгений Анисифоров, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу Кантатского водохранилища вблизи парка "Культуры и отдыха им. С.М. Кирова" в Железногорске, напал на незнакомую 16-летнюю девушку, нанес ей кулаком и камнем множественные удары по голове. "Когда потерпевшая потеряла сознание, подсудимый перенес ее в кустарники, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Полагая, что девушка умерла, фигурант накрыл ее одеждой и засыпал тело песчано-гравийной смесью. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии", – говорится в сообщении. В том же июле и там же подсудимый напал на 19-летнюю девушку. Он ударил ее камнем по голове, девушка упала, но не потеряла сознание, а встала и убежала. А также похитил 4 мобильных телефона, оставленные в личных вещах горожанами, причинив им ущерб более чем на 28 тысяч рублей. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 3 миллионов рублей", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240418/arest-1940697611.html
https://ria.ru/20231114/sud-1909392397.html
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происшествия, железногорск , россия, красноярский край
Происшествия, Железногорск , Россия, Красноярский край, Специальная военная операция на Украине
Житель Железногорска, заживо закопавший девушку, получил 21 год колонии

Насильник из Железногорска, заживо закопавший девушку, получил 21 год колонии

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияЕвгений Анисифоров, признанный виновным в и убийства 16-летней жительницы Железногорска в парке "Культуры и отдыха им. С.М. Кирова"
Евгений Анисифоров, признанный виновным в и убийства 16-летней жительницы Железногорска в парке Культуры и отдыха им. С.М. Кирова
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Евгений Анисифоров, признанный виновным в и убийства 16-летней жительницы Железногорска в парке "Культуры и отдыха им. С.М. Кирова"
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КЕМЕРОВО, 18 апр – РИА Новости. Житель Железногорска, изнасиловавший и заживо закопавший 16-летнюю девушку, получил 21 год колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.
По версии следствия, 31 июля 2022 года Евгений Анисифоров, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу Кантатского водохранилища вблизи парка "Культуры и отдыха им. С.М. Кирова" в Железногорске, напал на незнакомую 16-летнюю девушку, нанес ей кулаком и камнем множественные удары по голове.
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"Когда потерпевшая потеряла сознание, подсудимый перенес ее в кустарники, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Полагая, что девушка умерла, фигурант накрыл ее одеждой и засыпал тело песчано-гравийной смесью. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии", – говорится в сообщении.
В том же июле и там же подсудимый напал на 19-летнюю девушку. Он ударил ее камнем по голове, девушка упала, но не потеряла сознание, а встала и убежала. А также похитил 4 мобильных телефона, оставленные в личных вещах горожанами, причинив им ущерб более чем на 28 тысяч рублей.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 3 миллионов рублей", - говорится в релизе.
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