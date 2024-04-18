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Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани

Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани - РИА Новости, 18.04.2024

Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани

Строительство земснаряда новой серии для дноуглубительных работ началось в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:27

2024-04-18T20:27

2024-04-18T20:27

астраханская область

астрахань

астраханская область

игорь бабушкин

государственная транспортная лизинговая компания

гтлк

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Строительство земснаряда новой серии для дноуглубительных работ началось в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Сегодня на АСПО (Астраханское судостроительное производственное объединение) в торжественной обстановке мы дали старт строительству серии самоходных земснарядов проекта 93.159А. Заказчик - наш давний партнер ГТЛК", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Основное назначение судна проекта 93.159А - проведение дноуглубительных работ, разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будут использовать также для чистки рек и других гидротехнических строительств. Губернатор отметил, что закладка киля головного судна - это событие российского масштаба, так как колоссальная работа по дноуглублению идет на всех водных артериях страны. Контракт на поставку шести самоходных судов Южный центр судостроения и судоремонта и Государственная транспортная лизинговая компания заключили в 2023 году. Земснаряды будут строить на астраханских верфях по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования. По данным Бабушкина, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки региона обеспечены заказами на два года вперед.

https://ria.ru/20240405/stroitelstvo-1938056262.html

астрахань

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, государственная транспортная лизинговая компания, гтлк