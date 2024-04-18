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Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани - РИА Новости, 18.04.2024
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Астраханская область
Астраханская область
 
20:27 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/zemsnaryad-1940904841.html
Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани
Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани - РИА Новости, 18.04.2024
Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани
Строительство земснаряда новой серии для дноуглубительных работ началось в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:27
2024-04-18T20:27
астраханская область
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
государственная транспортная лизинговая компания
гтлк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Строительство земснаряда новой серии для дноуглубительных работ началось в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Сегодня на АСПО (Астраханское судостроительное производственное объединение) в торжественной обстановке мы дали старт строительству серии самоходных земснарядов проекта 93.159А. Заказчик - наш давний партнер ГТЛК", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Основное назначение судна проекта 93.159А - проведение дноуглубительных работ, разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будут использовать также для чистки рек и других гидротехнических строительств. Губернатор отметил, что закладка киля головного судна - это событие российского масштаба, так как колоссальная работа по дноуглублению идет на всех водных артериях страны. Контракт на поставку шести самоходных судов Южный центр судостроения и судоремонта и Государственная транспортная лизинговая компания заключили в 2023 году. Земснаряды будут строить на астраханских верфях по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования. По данным Бабушкина, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки региона обеспечены заказами на два года вперед.
https://ria.ru/20240405/stroitelstvo-1938056262.html
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астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, государственная транспортная лизинговая компания, гтлк
Астраханская область, Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Государственная транспортная лизинговая компания, ГТЛК

Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗемснаряд — судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ
Земснаряд — судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Земснаряд — судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Строительство земснаряда новой серии для дноуглубительных работ началось в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Сегодня на АСПО (Астраханское судостроительное производственное объединение) в торжественной обстановке мы дали старт строительству серии самоходных земснарядов проекта 93.159А. Заказчик - наш давний партнер ГТЛК", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Основное назначение судна проекта 93.159А - проведение дноуглубительных работ, разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будут использовать также для чистки рек и других гидротехнических строительств.
Губернатор отметил, что закладка киля головного судна - это событие российского масштаба, так как колоссальная работа по дноуглублению идет на всех водных артериях страны.
Контракт на поставку шести самоходных судов Южный центр судостроения и судоремонта и Государственная транспортная лизинговая компания заключили в 2023 году. Земснаряды будут строить на астраханских верфях по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования.
Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Астраханская верфь ОСК приступила к серийному строительству земснарядов
5 апреля, 14:42
По данным Бабушкина, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки региона обеспечены заказами на два года вперед.
 
Астраханская областьАстраханьАстраханская областьИгорь БабушкинГосударственная транспортная лизинговая компанияГТЛК
 
 
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