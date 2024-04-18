https://ria.ru/20240418/zemsnaryad-1940904841.html
Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани
Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани - РИА Новости, 18.04.2024
Строительство земснаряда новой серии началось в Астрахани
Строительство земснаряда новой серии для дноуглубительных работ началось в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:27
2024-04-18T20:27
2024-04-18T20:27
астраханская область
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
государственная транспортная лизинговая компания
гтлк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940904327_0:98:3346:1980_1920x0_80_0_0_98249be0566031bc1486e28b62cd1eb6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Строительство земснаряда новой серии для дноуглубительных работ началось в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Сегодня на АСПО (Астраханское судостроительное производственное объединение) в торжественной обстановке мы дали старт строительству серии самоходных земснарядов проекта 93.159А. Заказчик - наш давний партнер ГТЛК", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Основное назначение судна проекта 93.159А - проведение дноуглубительных работ, разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будут использовать также для чистки рек и других гидротехнических строительств. Губернатор отметил, что закладка киля головного судна - это событие российского масштаба, так как колоссальная работа по дноуглублению идет на всех водных артериях страны. Контракт на поставку шести самоходных судов Южный центр судостроения и судоремонта и Государственная транспортная лизинговая компания заключили в 2023 году. Земснаряды будут строить на астраханских верфях по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования. По данным Бабушкина, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки региона обеспечены заказами на два года вперед.
https://ria.ru/20240405/stroitelstvo-1938056262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, государственная транспортная лизинговая компания, гтлк
Астраханская область, Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Государственная транспортная лизинговая компания, ГТЛК
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Строительство земснаряда новой серии для дноуглубительных работ началось в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Сегодня на АСПО (Астраханское судостроительное производственное объединение) в торжественной обстановке мы дали старт строительству серии самоходных земснарядов проекта 93.159А. Заказчик - наш давний партнер ГТЛК
", - написал
губернатор в своем Telegram-канале.
Основное назначение судна проекта 93.159А - проведение дноуглубительных работ, разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд будут использовать также для чистки рек и других гидротехнических строительств.
Губернатор отметил, что закладка киля головного судна - это событие российского масштаба, так как колоссальная работа по дноуглублению идет на всех водных артериях страны.
Контракт на поставку шести самоходных судов Южный центр судостроения и судоремонта и Государственная транспортная лизинговая компания
заключили в 2023 году. Земснаряды будут строить на астраханских верфях по отечественному проекту с использованием российского судового комплектующего оборудования.
По данным Бабушкина, на сегодняшний день в регионе возводят танкеры, сухогрузы, дноуглубительный и пассажирский флот. Основные производственные площадки региона обеспечены заказами на два года вперед.