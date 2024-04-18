https://ria.ru/20240418/zemletryasenie-1940878045.html

На севере Турции произошло землетрясение

На севере Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.04.2024

На севере Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат на севере Турции, информирует в пятницу Управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:37

2024-04-18T18:37

2024-04-18T18:37

в мире

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

СТАМБУЛ, 18 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат на севере Турции, информирует в пятницу Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки магнитудой 5,6 произошли около 18.11 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле города Сулусарай на глубине порядка 6 километров. О разрушениях пока не сообщалось.

https://ria.ru/20240413/zemletryasenie-1939756944.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция