https://ria.ru/20240418/zemletryasenie-1940878045.html
На севере Турции произошло землетрясение
На севере Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.04.2024
На севере Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат на севере Турции, информирует в пятницу Управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:37
2024-04-18T18:37
2024-04-18T18:37
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турция
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СТАМБУЛ, 18 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат на севере Турции, информирует в пятницу Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчки магнитудой 5,6 произошли около 18.11 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле города Сулусарай на глубине порядка 6 километров. О разрушениях пока не сообщалось.
https://ria.ru/20240413/zemletryasenie-1939756944.html
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в мире, турция
На севере Турции произошло землетрясение
В провинции Токат на севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6