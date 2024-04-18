https://ria.ru/20240418/zemletryasenie-1940715037.html
При землетрясении в Японии пострадали девять человек
При землетрясении в Японии пострадали девять человек - РИА Новости, 18.04.2024
При землетрясении в Японии пострадали девять человек
По меньшей мере девять человек пострадали при мощном землетрясении, произошедшем близ японского острова Сикоку накануне. По данным токийского телевидения,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:09
2024-04-18T09:09
2024-04-18T09:09
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ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. По меньшей мере девять человек пострадали при мощном землетрясении, произошедшем близ японского острова Сикоку накануне. По данным токийского телевидения, угрозы жизни пострадавшим нет. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку в 23.14 среды по местному времени (17.14 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров. Позже магнитуда землетрясения была повышена до 6,6. В течение 15 минут после первого землетрясения в проливе были зафиксированы еще два толчка - магнитудой 5,0 и 4,3. "В течение примерно недели есть риск повторных толчков силой до шести баллов, поэтому мы просим быть бдительными", - заявили в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства Японии. В результате землетрясения в ряде районов повреждено дорожное полотно, зафиксированы повреждения жилых домов, произошли отключения электричества и водоснабжения. О сбоях в работе расположенных в регионе АЭС не сообщается.
https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920217128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
При землетрясении в Японии пострадали девять человек
При землетрясении у японского острова Сикоку пострадали девять человек
ТОКИО, 18 апр - РИА Новости.
По меньшей мере девять человек пострадали при мощном землетрясении, произошедшем близ японского острова Сикоку накануне. По данным токийского телевидения
, угрозы жизни пострадавшим нет.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку в 23.14 среды по местному времени (17.14 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров.
Позже магнитуда землетрясения была повышена до 6,6.
В течение 15 минут после первого землетрясения в проливе были зафиксированы еще два толчка - магнитудой 5,0 и 4,3.
"В течение примерно недели есть риск повторных толчков силой до шести баллов, поэтому мы просим быть бдительными", - заявили в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства Японии.
В результате землетрясения в ряде районов повреждено дорожное полотно, зафиксированы повреждения жилых домов, произошли отключения электричества и водоснабжения.
О сбоях в работе расположенных в регионе АЭС не сообщается.