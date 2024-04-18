Рейтинг@Mail.ru
При землетрясении в Японии пострадали девять человек - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/zemletryasenie-1940715037.html
При землетрясении в Японии пострадали девять человек
При землетрясении в Японии пострадали девять человек - РИА Новости, 18.04.2024
При землетрясении в Японии пострадали девять человек
По меньшей мере девять человек пострадали при мощном землетрясении, произошедшем близ японского острова Сикоку накануне. По данным токийского телевидения,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:09
2024-04-18T09:09
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. По меньшей мере девять человек пострадали при мощном землетрясении, произошедшем близ японского острова Сикоку накануне. По данным токийского телевидения, угрозы жизни пострадавшим нет. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку в 23.14 среды по местному времени (17.14 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров. Позже магнитуда землетрясения была повышена до 6,6. В течение 15 минут после первого землетрясения в проливе были зафиксированы еще два толчка - магнитудой 5,0 и 4,3. "В течение примерно недели есть риск повторных толчков силой до шести баллов, поэтому мы просим быть бдительными", - заявили в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства Японии. В результате землетрясения в ряде районов повреждено дорожное полотно, зафиксированы повреждения жилых домов, произошли отключения электричества и водоснабжения. О сбоях в работе расположенных в регионе АЭС не сообщается.
https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920217128.html
https://ria.ru/20240226/zemletryasenie-1929479631.html
https://ria.ru/20240101/zemletryasenie-1919381748.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония
В мире, Япония
При землетрясении в Японии пострадали девять человек

При землетрясении у японского острова Сикоку пострадали девять человек

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. По меньшей мере девять человек пострадали при мощном землетрясении, произошедшем близ японского острова Сикоку накануне. По данным токийского телевидения, угрозы жизни пострадавшим нет.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в проливе Бунго между островами Кюсю и Сикоку в 23.14 среды по местному времени (17.14 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров.
Последствия землетрясения в японском городе Вадзима - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180
9 января, 04:12
Позже магнитуда землетрясения была повышена до 6,6.
В течение 15 минут после первого землетрясения в проливе были зафиксированы еще два толчка - магнитудой 5,0 и 4,3.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Японии произошло землетрясение
26 февраля, 10:01
"В течение примерно недели есть риск повторных толчков силой до шести баллов, поэтому мы просим быть бдительными", - заявили в ходе пресс-конференции представители Главного метеорологического агентства Японии.
В результате землетрясения в ряде районов повреждено дорожное полотно, зафиксированы повреждения жилых домов, произошли отключения электричества и водоснабжения.
О сбоях в работе расположенных в регионе АЭС не сообщается.
Спасатели у разрушенного дома в Японии. 23.04.2020 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение
1 января, 17:12
 
В миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала