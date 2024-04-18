https://ria.ru/20240418/zelenskiy-1940736840.html

"Заблуждаешься": в Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине

"Заблуждаешься": в Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине - РИА Новости, 18.04.2024

"Заблуждаешься": в Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине

Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского в обращении к лидерам Евросоюза о необходимости... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:49

2024-04-18T10:49

2024-04-18T15:41

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского в обращении к лидерам Евросоюза о необходимости "переиграть" президента России Владимира Путина и достичь мира."Ты действительно заблуждаешься", — оценил Arian речь главы киевского режима."Ты не хочешь мира. Ты хочешь только оружия — и чтобы люди сражались за тебя. Ты препятствие на пути к миру. Украинские солдаты должны тебя за это свергнуть", —возмутился Joni Mociri."А ты им (лидерам ЕС. — Прим. ред.) рассказал о своих атаках на атомные электростанции, Белгород и мосты?" — спросил у Зеленского Politicalchess."Единственный мир, который ты получишь, будет, когда ты сбежишь, потому что дверь на пути к мирным переговорам была захлопнута", — заключил Real matters.В марте президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.

https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html

https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html

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в мире, россия, украина, белгород, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий киселев, евросоюз, вооруженные силы украины