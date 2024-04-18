https://ria.ru/20240418/zelenskiy-1940736840.html
"Заблуждаешься": в Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине
"Заблуждаешься": в Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине - РИА Новости, 18.04.2024
"Заблуждаешься": в Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине
Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского в обращении к лидерам Евросоюза о необходимости... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:49
2024-04-18T10:49
2024-04-18T15:41
в мире
россия
украина
белгород
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий киселев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского в обращении к лидерам Евросоюза о необходимости "переиграть" президента России Владимира Путина и достичь мира."Ты действительно заблуждаешься", — оценил Arian речь главы киевского режима."Ты не хочешь мира. Ты хочешь только оружия — и чтобы люди сражались за тебя. Ты препятствие на пути к миру. Украинские солдаты должны тебя за это свергнуть", —возмутился Joni Mociri."А ты им (лидерам ЕС. — Прим. ред.) рассказал о своих атаках на атомные электростанции, Белгород и мосты?" — спросил у Зеленского Politicalchess."Единственный мир, который ты получишь, будет, когда ты сбежишь, потому что дверь на пути к мирным переговорам была захлопнута", — заключил Real matters.В марте президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что страна готова к серьезному разговору о мирном урегулировании украинского конфликта на основе реальной ситуации на местах. При этом президент подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать в переговоры только из-за того, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, и не позволит использовать мирный процесс для накопления военных ресурсов.
https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html
https://ria.ru/20240417/makgregor-1940539666.html
россия
украина
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_288b5a40d1707dc9d7bbf1e1e5b26976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, белгород, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий киселев, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Белгород, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Евросоюз, Вооруженные силы Украины