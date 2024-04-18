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Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов - РИА Новости, 18.04.2024
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01:23 18.04.2024 (обновлено: 01:38 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/zaymy-1940691439.html
Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов
Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов - РИА Новости, 18.04.2024
Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов
Обсуждаемая в Палате представителей США инициатива о предоставлении Украине финансирования в виде займов представляет собой попытку "пустить пыль в глаза" из-за РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T01:23
2024-04-18T01:38
в мире
сша
украина
киев
скотт перри
джо байден
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Обсуждаемая в Палате представителей США инициатива о предоставлении Украине финансирования в виде займов представляет собой попытку "пустить пыль в глаза" из-за механизмов, позволяющих президенту Джо Байдену списать долги Киеву, заявил в среду американский конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри. "Кредит для Украины - это лишь пыль в глаза. Эта (инициатива) позволяет президенту списать до 50% выделяемых средств после ноября 2024 года, а оставшуюся половину - после 1 января 2026 года", - написал Перри в своем аккаунте в соцсети X. Как отметил конгрессмен, ни одно банковское учреждение никогда не согласилось бы выделять кому-либо средства на подобных условиях. По его мнению, спикер палаты Майк Джонсон, поддержавший такого рода инициативу, "ставит интересы США на последнее место".
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в мире, сша, украина, киев, скотт перри, джо байден, майк джонсон
В мире, США, Украина, Киев, Скотт Перри, Джо Байден, Майк Джонсон
Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов

Конгрессмен Перри назвал идею Байдена о займах Украине пылью в глаза

© РИА Новости / Григорий Дубовиций | Перейти в медиабанкРотонда Капитолия в Вашингтоне
Ротонда Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
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Ротонда Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Обсуждаемая в Палате представителей США инициатива о предоставлении Украине финансирования в виде займов представляет собой попытку "пустить пыль в глаза" из-за механизмов, позволяющих президенту Джо Байдену списать долги Киеву, заявил в среду американский конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри.
«
"Кредит для Украины - это лишь пыль в глаза. Эта (инициатива) позволяет президенту списать до 50% выделяемых средств после ноября 2024 года, а оставшуюся половину - после 1 января 2026 года", - написал Перри в своем аккаунте в соцсети X.
Как отметил конгрессмен, ни одно банковское учреждение никогда не согласилось бы выделять кому-либо средства на подобных условиях.
По его мнению, спикер палаты Майк Джонсон, поддержавший такого рода инициативу, "ставит интересы США на последнее место".
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
"Смехотворно": в конгрессе США резко высказались об Украине
3 апреля, 10:43
 
В миреСШАУкраинаКиевСкотт ПерриДжо БайденМайк Джонсон
 
 
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