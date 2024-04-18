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Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов
Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов - РИА Новости, 18.04.2024
Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов
Обсуждаемая в Палате представителей США инициатива о предоставлении Украине финансирования в виде займов представляет собой попытку "пустить пыль в глаза" из-за РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T01:23
2024-04-18T01:23
2024-04-18T01:38
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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Обсуждаемая в Палате представителей США инициатива о предоставлении Украине финансирования в виде займов представляет собой попытку "пустить пыль в глаза" из-за механизмов, позволяющих президенту Джо Байдену списать долги Киеву, заявил в среду американский конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри. "Кредит для Украины - это лишь пыль в глаза. Эта (инициатива) позволяет президенту списать до 50% выделяемых средств после ноября 2024 года, а оставшуюся половину - после 1 января 2026 года", - написал Перри в своем аккаунте в соцсети X. Как отметил конгрессмен, ни одно банковское учреждение никогда не согласилось бы выделять кому-либо средства на подобных условиях. По его мнению, спикер палаты Майк Джонсон, поддержавший такого рода инициативу, "ставит интересы США на последнее место".
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В мире, США, Украина, Киев, Скотт Перри, Джо Байден, Майк Джонсон
Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов
Конгрессмен Перри назвал идею Байдена о займах Украине пылью в глаза