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Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов

Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов - РИА Новости, 18.04.2024

Конгрессмен раскритиковал идею Байдена о помощи Украине в виде займов

Обсуждаемая в Палате представителей США инициатива о предоставлении Украине финансирования в виде займов представляет собой попытку "пустить пыль в глаза" из-за РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T01:23

2024-04-18T01:23

2024-04-18T01:38

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сша

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скотт перри

джо байден

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 18 апр - РИА Новости. Обсуждаемая в Палате представителей США инициатива о предоставлении Украине финансирования в виде займов представляет собой попытку "пустить пыль в глаза" из-за механизмов, позволяющих президенту Джо Байдену списать долги Киеву, заявил в среду американский конгрессмен от штата Пенсильвания Скотт Перри. "Кредит для Украины - это лишь пыль в глаза. Эта (инициатива) позволяет президенту списать до 50% выделяемых средств после ноября 2024 года, а оставшуюся половину - после 1 января 2026 года", - написал Перри в своем аккаунте в соцсети X. Как отметил конгрессмен, ни одно банковское учреждение никогда не согласилось бы выделять кому-либо средства на подобных условиях. По его мнению, спикер палаты Майк Джонсон, поддержавший такого рода инициативу, "ставит интересы США на последнее место".

https://ria.ru/20240403/sredstva-1937516450.html

сша

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в мире, сша, украина, киев, скотт перри, джо байден, майк джонсон