https://ria.ru/20240418/zatsepery-1940819918.html

РЖД будут выявлять зацеперов на беспилотных поездах с помощью ИИ

РЖД будут выявлять зацеперов на беспилотных поездах с помощью ИИ - РИА Новости, 18.04.2024

РЖД будут выявлять зацеперов на беспилотных поездах с помощью ИИ

РЖД в рамках развития беспилотного ведения поездов разработали алгоритмы, определяющие зацеперов и девиантное поведение пассажиров на железнодорожных... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:14

2024-04-18T15:14

2024-04-18T15:14

безопасность

технологии

ржд

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД в рамках развития беспилотного ведения поездов разработали алгоритмы, определяющие зацеперов и девиантное поведение пассажиров на железнодорожных платформах, рассказал начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион в ходе конференции по анализу данных и технологий DataFusion. "Но кроме всего прочего здесь обеспечивается и общий контур безопасности… Инфраструктурные системы, которые относят как к железнодорожной инфраструктуре к пути, так и к пассажирским обустройствам то есть платформам, к вокзалам и ко всему остальному. Это принципиальное соображение для обеспечения транспортной безопасности, для обеспечения физической безопасности. Вплоть до того, что нам пришлось разрабатывать алгоритмы, которые определяют… девиантное поведение людей на платформе, к которой подходит поезд. Мы вынуждены были разработать алгоритмы, которые позволяют определять зацеперов, что ни для кого не секрет является очень большой проблемой потенциальной", - сказал Семион, рассказывая о проекте беспилотных поездов. По его словам, данный проект - это комплекс систем, который не только позволяет осуществлять беспилотное ведение состава, но обеспечивает безопасность, диагностику путей и поездов. Семион подчеркнул, что когда идет речь о пассажирах, допустить ошибки нельзя, потому что каждый процент ошибок - это человеческие жизни. Ранее о планах РЖД начать в середине 2024 года тестовые перевозки пассажиров беспилотными "Ласточками" на МЦК говорил в интервью РИА Новости глава компании Олег Белозеров. Это так называемый третий уровень беспилотного вождения - машинист пока будет находиться в кабине. В январе Белозеров уточнял, что запуск запланирован летом. Следующий этап - полностью беспилотный поезд - планируется на 2026 год.

https://ria.ru/20240415/zatseper-1940266326.html

https://ria.ru/20231206/shtraf-1914065381.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, ржд