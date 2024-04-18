https://ria.ru/20240418/zatsepery-1940819918.html
РЖД будут выявлять зацеперов на беспилотных поездах с помощью ИИ
РЖД будут выявлять зацеперов на беспилотных поездах с помощью ИИ - РИА Новости, 18.04.2024
РЖД будут выявлять зацеперов на беспилотных поездах с помощью ИИ
РЖД в рамках развития беспилотного ведения поездов разработали алгоритмы, определяющие зацеперов и девиантное поведение пассажиров на железнодорожных... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:14
2024-04-18T15:14
2024-04-18T15:14
безопасность
технологии
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД в рамках развития беспилотного ведения поездов разработали алгоритмы, определяющие зацеперов и девиантное поведение пассажиров на железнодорожных платформах, рассказал начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион в ходе конференции по анализу данных и технологий DataFusion. "Но кроме всего прочего здесь обеспечивается и общий контур безопасности… Инфраструктурные системы, которые относят как к железнодорожной инфраструктуре к пути, так и к пассажирским обустройствам то есть платформам, к вокзалам и ко всему остальному. Это принципиальное соображение для обеспечения транспортной безопасности, для обеспечения физической безопасности. Вплоть до того, что нам пришлось разрабатывать алгоритмы, которые определяют… девиантное поведение людей на платформе, к которой подходит поезд. Мы вынуждены были разработать алгоритмы, которые позволяют определять зацеперов, что ни для кого не секрет является очень большой проблемой потенциальной", - сказал Семион, рассказывая о проекте беспилотных поездов. По его словам, данный проект - это комплекс систем, который не только позволяет осуществлять беспилотное ведение состава, но обеспечивает безопасность, диагностику путей и поездов. Семион подчеркнул, что когда идет речь о пассажирах, допустить ошибки нельзя, потому что каждый процент ошибок - это человеческие жизни. Ранее о планах РЖД начать в середине 2024 года тестовые перевозки пассажиров беспилотными "Ласточками" на МЦК говорил в интервью РИА Новости глава компании Олег Белозеров. Это так называемый третий уровень беспилотного вождения - машинист пока будет находиться в кабине. В январе Белозеров уточнял, что запуск запланирован летом. Следующий этап - полностью беспилотный поезд - планируется на 2026 год.
https://ria.ru/20240415/zatseper-1940266326.html
https://ria.ru/20231206/shtraf-1914065381.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, ржд
Безопасность, Технологии, РЖД
РЖД будут выявлять зацеперов на беспилотных поездах с помощью ИИ
РЖД разработало алгоритмы для выявления зацеперов на беспилотных поездах
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РЖД в рамках развития беспилотного ведения поездов разработали алгоритмы, определяющие зацеперов и девиантное поведение пассажиров на железнодорожных платформах, рассказал начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион в ходе конференции по анализу данных и технологий DataFusion.
"Но кроме всего прочего здесь обеспечивается и общий контур безопасности… Инфраструктурные системы, которые относят как к железнодорожной инфраструктуре к пути, так и к пассажирским обустройствам то есть платформам, к вокзалам и ко всему остальному. Это принципиальное соображение для обеспечения транспортной безопасности, для обеспечения физической безопасности. Вплоть до того, что нам пришлось разрабатывать алгоритмы, которые определяют… девиантное поведение людей на платформе, к которой подходит поезд. Мы вынуждены были разработать алгоритмы, которые позволяют определять зацеперов, что ни для кого не секрет является очень большой проблемой потенциальной", - сказал Семион, рассказывая о проекте беспилотных поездов.
По его словам, данный проект - это комплекс систем, который не только позволяет осуществлять беспилотное ведение состава, но обеспечивает безопасность, диагностику путей и поездов. Семион подчеркнул, что когда идет речь о пассажирах, допустить ошибки нельзя, потому что каждый процент ошибок - это человеческие жизни.
Ранее о планах РЖД начать в середине 2024 года тестовые перевозки пассажиров беспилотными "Ласточками" на МЦК
говорил в интервью РИА Новости глава компании Олег Белозеров
. Это так называемый третий уровень беспилотного вождения - машинист пока будет находиться в кабине. В январе Белозеров уточнял, что запуск запланирован летом. Следующий этап - полностью беспилотный поезд - планируется на 2026 год.