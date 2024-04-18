https://ria.ru/20240418/zakupki-1940907146.html

Макрон отверг обвинения в противоречивости из-за закупок российского газа

Макрон отверг обвинения в противоречивости из-за закупок российского газа - РИА Новости, 18.04.2024

Макрон отверг обвинения в противоречивости из-за закупок российского газа

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг обвинения в противоречивости позиции Елисейского дворца, которая продолжает наращивать закупки российского газа,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:37

2024-04-18T20:37

2024-04-18T20:38

экономика

франция

россия

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 18 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон отверг обвинения в противоречивости позиции Елисейского дворца, которая продолжает наращивать закупки российского газа, несмотря на жесткую риторику в отношении Москвы и поддержку Киева. "Нет. Сегодня российский СПГ закупают по всему миру, также, как и российскую нефть. Ее закупают во всем мире. Франция менее других зависит от газа. Если есть государство, которое до войны не финансировало Россию путем закупок газа и которое сегодня импортирует мало газа, откуда бы они ни происходил, – это Франция. Франция меньше всех зависима от газа и мы далеки от тех, кто больше всех участвовал в финансировании российской экономики как ранее, так и теперь", - сказал Макрон. На пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе Макрона спросили, нет ли противоречия в том, что Париж афиширует свою поддержку Украине, но, в то же время, продолжает закупать российский СПГ. Он отметил, что Франция продолжит снижать зависимость от ископаемого топлива путем наращивания доли атомной энергетики в своём энергетическим миксе. Он также напомнил о необходимости бороться с обходом санкций против РФ, в том числе, в плане перепродажи российской нефти и нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что Франция в феврале стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив Венгрию. Так, Франция в конце зимы приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 10%. В результате страна стала основным импортером российского газа в ЕС - последний раз такая ситуация наблюдалась в ноябре 2023 года. В целом ЕС в конце зимы приобрел у России газа на 1,1 миллиарда евро, из них 619,4 миллиона пришлось на поставки СПГ, а 493,3 миллиона - на трубопроводный газ. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240418/peskov-1940786768.html

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экономика, франция, россия, москва, эммануэль макрон, евросоюз