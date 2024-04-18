https://ria.ru/20240418/zaderzhanie-1940902969.html

В Ярославской области задержали подозреваемых в избиении участника СВО

В Ярославской области задержали подозреваемых в избиении участника СВО - РИА Новости, 18.04.2024

В Ярославской области задержали подозреваемых в избиении участника СВО

Полиция задержала двоих хулиганов, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции в Ярославской области. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T20:22

2024-04-18T20:22

2024-04-18T20:22

происшествия

ростов

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Полиция задержала двоих хулиганов, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции в Ярославской области. По данным Telegram-канала "Русская община", инцидент произошел в городе Ростове Ярославской области. В опубликованном видео ветеран СВО Андрей, лежащий на больничной койке, рассказывает, что вместе с женой возвращался домой после празднования дня рождения, когда их машине преградили дорогу неизвестные. Когда они вышли из машины, увидели, что толпа избивает одного человека. Андрей решил попробовать урегулировать конфликт, но в итоге избили и его. Мужчина попал в больницу. "По факту инцидента, произошедшего в Ростове ночью 14 апреля текущего года, в результате которого мужчине 1997 года рождения были причинены травмы, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"… Установлены и задержаны двое граждан 2000 и 2004 годов рождения, подозреваемых в совершении данного преступления", - сообщает УМВД по Ярославской области. Проверку инцидента проводит Ростовская межрайонная прокуратура. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что пострадавший – участник СВО. Официально компетентные органы эту информацию не озвучивают.

https://ria.ru/20240417/sud-1940538417.html

https://ria.ru/20231218/zaderzhanie-1916608852.html

ростов

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов, ярославская область