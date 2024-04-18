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В Ярославской области задержали подозреваемых в избиении участника СВО - РИА Новости, 18.04.2024
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20:22 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/zaderzhanie-1940902969.html
В Ярославской области задержали подозреваемых в избиении участника СВО
В Ярославской области задержали подозреваемых в избиении участника СВО - РИА Новости, 18.04.2024
В Ярославской области задержали подозреваемых в избиении участника СВО
Полиция задержала двоих хулиганов, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции в Ярославской области. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T20:22
2024-04-18T20:22
происшествия
ростов
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Полиция задержала двоих хулиганов, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции в Ярославской области. По данным Telegram-канала "Русская община", инцидент произошел в городе Ростове Ярославской области. В опубликованном видео ветеран СВО Андрей, лежащий на больничной койке, рассказывает, что вместе с женой возвращался домой после празднования дня рождения, когда их машине преградили дорогу неизвестные. Когда они вышли из машины, увидели, что толпа избивает одного человека. Андрей решил попробовать урегулировать конфликт, но в итоге избили и его. Мужчина попал в больницу. "По факту инцидента, произошедшего в Ростове ночью 14 апреля текущего года, в результате которого мужчине 1997 года рождения были причинены травмы, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"… Установлены и задержаны двое граждан 2000 и 2004 годов рождения, подозреваемых в совершении данного преступления", - сообщает УМВД по Ярославской области. Проверку инцидента проводит Ростовская межрайонная прокуратура. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что пострадавший – участник СВО. Официально компетентные органы эту информацию не озвучивают.
https://ria.ru/20240417/sud-1940538417.html
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ростов
ярославская область
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происшествия, ростов, ярославская область
Происшествия, Ростов, Ярославская область
В Ярославской области задержали подозреваемых в избиении участника СВО

В Ростове задержали двух хулиганов, подозреваемых в избиении участника СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Полиция задержала двоих хулиганов, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции в Ярославской области.
По данным Telegram-канала "Русская община", инцидент произошел в городе Ростове Ярославской области. В опубликованном видео ветеран СВО Андрей, лежащий на больничной койке, рассказывает, что вместе с женой возвращался домой после празднования дня рождения, когда их машине преградили дорогу неизвестные. Когда они вышли из машины, увидели, что толпа избивает одного человека. Андрей решил попробовать урегулировать конфликт, но в итоге избили и его. Мужчина попал в больницу.
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"По факту инцидента, произошедшего в Ростове ночью 14 апреля текущего года, в результате которого мужчине 1997 года рождения были причинены травмы, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"… Установлены и задержаны двое граждан 2000 и 2004 годов рождения, подозреваемых в совершении данного преступления", - сообщает УМВД по Ярославской области.
Проверку инцидента проводит Ростовская межрайонная прокуратура.
Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости, что пострадавший – участник СВО. Официально компетентные органы эту информацию не озвучивают.
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