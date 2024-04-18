https://ria.ru/20240418/zaderzhanie-1940840740.html

В Приморье задержали мужчину, устроившего стрельбу из пневматики

В Приморье задержали мужчину, устроившего стрельбу из пневматики - РИА Новости, 18.04.2024

В Приморье задержали мужчину, устроившего стрельбу из пневматики

Ранее судимого приморца, устроившего стрельбу в воздух из пневматического пистолета днём в Партизанске, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:13

2024-04-18T16:13

2024-04-18T16:13

происшествия

партизанск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Ранее судимого приморца, устроившего стрельбу в воздух из пневматического пистолета днём в Партизанске, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья. "Прокуратура Партизанска признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия) в отношении мужчины, который... произвел выстрелы из пневматического пистолета в воздух, а также направил оружие на прохожего. Фигурант задержан", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, была организована проверка сообщений в соцсетях о том, что неизвестный в приморском Партизанске демонстрировал предмет, похожий на оружие. Установлено, что это был ранее судимый местный житель 1985 года рождения. Инцидент произошёл днём 17 апреля на улице Ленинской в Партизанске. Решается вопрос об избрании меры пресечения, информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

партизанск

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происшествия, партизанск, россия