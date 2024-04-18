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В Приморье задержали мужчину, устроившего стрельбу из пневматики
В Приморье задержали мужчину, устроившего стрельбу из пневматики - РИА Новости, 18.04.2024
В Приморье задержали мужчину, устроившего стрельбу из пневматики
Ранее судимого приморца, устроившего стрельбу в воздух из пневматического пистолета днём в Партизанске, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:13
2024-04-18T16:13
2024-04-18T16:13
происшествия
партизанск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Ранее судимого приморца, устроившего стрельбу в воздух из пневматического пистолета днём в Партизанске, задержали, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья. "Прокуратура Партизанска признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия) в отношении мужчины, который... произвел выстрелы из пневматического пистолета в воздух, а также направил оружие на прохожего. Фигурант задержан", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, была организована проверка сообщений в соцсетях о том, что неизвестный в приморском Партизанске демонстрировал предмет, похожий на оружие. Установлено, что это был ранее судимый местный житель 1985 года рождения. Инцидент произошёл днём 17 апреля на улице Ленинской в Партизанске. Решается вопрос об избрании меры пресечения, информирует надзорное ведомство.
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происшествия, партизанск, россия
Происшествия, Партизанск, Россия
В Приморье задержали мужчину, устроившего стрельбу из пневматики
В Приморье задержали мужчину, стрелявшего в воздух из пневматического пистолета