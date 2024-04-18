https://ria.ru/20240418/zaderzhanie-1940813691.html

В Красноярске задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу

В Красноярске задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу - РИА Новости, 18.04.2024

В Красноярске задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу

Участников свадебного кортежа, стрелявших в воздух из автомобиля в феврале, задержали в Красноярске, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:50

2024-04-18T14:50

2024-04-18T15:51

происшествия

авто

красноярск

россия

красноярский край

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БАРНАУЛ, 18 апр - РИА Новости. Участников свадебного кортежа, стрелявших в воздух из автомобиля в феврале, задержали в Красноярске, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в телеграм-канале."В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была обнаружена запись, на которой зафиксировано, как во время движения по Николаевскому мосту из автомобиля "Мерседес" неизвестный мужчина выстрелил в воздух. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска главного управления МВД России по Красноярскому краю установили личности участников инцидента, которые были задержаны при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Красноярскому краю", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что стрельба произошла еще в феврале. По месту жительства одного из участников инцидента изъят пистолет, оружие направлено на экспертизу. "В отношении мужчины 1990 года рождения, который произвел выстрелы… возбуждено административное производство по части 2 статьи 20.13 КоАП "Стрельба из оружия в населенных пунктах или других не отведенных для этого местах", - отмечает пресс-служба. Кроме этого, в отношении водителя составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации.

https://ria.ru/20240312/voditel-1932543460.html

https://ria.ru/20240225/strelba-1929387576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, красноярск, россия, красноярский край, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)