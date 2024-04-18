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Источник: против следователя возбудили дело за взятку в 24 миллиона рублей - РИА Новости, 18.04.2024
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04:08 18.04.2024 (обновлено: 12:11 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/vzyatka-1940699130.html
Источник: против следователя возбудили дело за взятку в 24 миллиона рублей
Источник: против следователя возбудили дело за взятку в 24 миллиона рублей - РИА Новости, 18.04.2024
Источник: против следователя возбудили дело за взятку в 24 миллиона рублей
В Москве против следователя следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело за передачу взятки в 24 миллиона рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:08
2024-04-18T12:11
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Москве против следователя следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело за передачу взятки в 24 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, полицейский в коррупционной схеме был посредником: он получил от московского адвоката тремя платежами 24 миллиона рублей и затем передал деньги неустановленному лицу. Взятка, как рассказал источник, предназначалась за помощь в передаче некоего уголовного дела из производства региональных полицейских в производство московских. &quot;В настоящее время в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)&quot;, — сказал собеседник агентства.Максимальная санкция по данной статье — лишение свободы вплоть до 12 лет. Он добавил, что силовики уже провели обыски, местонахождение же следователя сейчас устанавливают.
https://ria.ru/20240417/rozysk-1940508153.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Источник: против следователя возбудили дело за взятку в 24 миллиона рублей

Против следователя МВД возбудили дело за передачу взятки в 24 миллиона рублей

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Москве против следователя следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело за передачу взятки в 24 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, полицейский в коррупционной схеме был посредником: он получил от московского адвоката тремя платежами 24 миллиона рублей и затем передал деньги неустановленному лицу. Взятка, как рассказал источник, предназначалась за помощь в передаче некоего уголовного дела из производства региональных полицейских в производство московских.
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«

"В настоящее время в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)", — сказал собеседник агентства.

Максимальная санкция по данной статье — лишение свободы вплоть до 12 лет.
Он добавил, что силовики уже провели обыски, местонахождение же следователя сейчас устанавливают.
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