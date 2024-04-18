https://ria.ru/20240418/vzyatka-1940699130.html

Источник: против следователя возбудили дело за взятку в 24 миллиона рублей

Источник: против следователя возбудили дело за взятку в 24 миллиона рублей - РИА Новости, 18.04.2024

Источник: против следователя возбудили дело за взятку в 24 миллиона рублей

В Москве против следователя следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело за передачу взятки в 24 миллиона рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T04:08

2024-04-18T04:08

2024-04-18T12:11

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Москве против следователя следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело за передачу взятки в 24 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, полицейский в коррупционной схеме был посредником: он получил от московского адвоката тремя платежами 24 миллиона рублей и затем передал деньги неустановленному лицу. Взятка, как рассказал источник, предназначалась за помощь в передаче некоего уголовного дела из производства региональных полицейских в производство московских. "В настоящее время в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)", — сказал собеседник агентства.Максимальная санкция по данной статье — лишение свободы вплоть до 12 лет. Он добавил, что силовики уже провели обыски, местонахождение же следователя сейчас устанавливают.

https://ria.ru/20240417/rozysk-1940508153.html

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россия

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происшествия, россия, москва