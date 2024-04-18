В Москве откроется выставка "Маяковский: "Пятнами красок и звоном лозунгов"
В Москве пройдет выставка "Маяковский: "Пятнами красок и звоном лозунгов"
© Фото : Государственный архив РФЭкспонат выставки "Владимир Маяковский: "Пятнами красок и звоном лозунгов"
Экспонат выставки "Владимир Маяковский: "Пятнами красок и звоном лозунгов"
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Выставочном зале федеральных архивов в Москве 23 апреля состоится открытие историко-документальной выставки "Владимир Маяковский: "Пятнами красок и звоном лозунгов", приуроченная к 105-летию с момента выхода первых плакатов из серии "Окна сатиры РОСТА", сообщили РИА Новости пресс-службе проекта.
"Окна" неотрывно связаны с именами Маяковского, Малевича, Черемных и других художников, поэтов, писателей, сотрудничавших с "Окнами".
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"Окна РОСТА" - это уникальный памятник революционной эпохи. Яркие образы в совокупности с текстами лозунгов создавали мощный пропагандистский эффект. При этом каждое "Окно" можно считать цельным, законченным произведением авангардного искусства. Тематика плакатов актуальна и сейчас: помощь фронту и Донбассу, кризис в Европе, противостояние с Польшей", - говорится в сообщении.
Изначально "Окна" рисовались в одном экземпляре и выходили еженедельно. Но стали настолько популярны, что с сентября 1920 года тиражировались с помощью картонных трафаретов. За 2-3 дня удавалось создать до 300 экземпляров "Окон". По мере изготовления копии выставлялись в самых оживленных местах советских городов.
Всего на выставке представлено более 200 экспонатов из Федеральных архивов, Исторического музея, Музея имени Маяковского, Волгоградского музея изобразительных искусств, а также из частной коллекции семьи одного из создателей плакатов "Окна РОСТА" Н. Виноградова.
Помимо самих плакатов, многие из которых экспонируются впервые, на выставке представлены исторические документы 1918-20 годов, фотографии, кинохроника, скульптура, мемориальные вещи и предметы агитискусства (фарфор, текстиль). В экспозицию вошли три комплекта "Окон РОСТА", автором которых является Маяковский. Всего для выставки отобрано 30 наиболее ярких образцов. Впервые коллекция плакатов, сохранившаяся в ГА РФ, будет представлена в таком объеме.
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