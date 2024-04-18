https://ria.ru/20240418/vsu-1940748379.html
ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев
ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2024
ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев
ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру оставленных территорий в Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА)... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:24
2024-04-18T11:24
2024-04-18T11:24
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в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
виталий ганчев
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 апр - РИА Новости. ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру оставленных территорий в Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее Ганчев заявил, что украинские войска нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу Лиман Второй, в результате которых были повреждены жилые дома. "То, что мы видим, на мой взгляд, это делается целенаправленно, для того, чтобы все-таки разрушить инфраструктуру, помешать нам оказывать поддержку людям вообще, дезорганизовать нашу деятельность", - рассказал Ганчев.
https://ria.ru/20240328/kharkov-1936373366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Виталий Ганчев
ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ целенаправленно разрушают инфраструктуру оставленных территорий
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 апр - РИА Новости. ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру оставленных территорий в Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее Ганчев заявил, что украинские войска нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу Лиман Второй, в результате которых были повреждены жилые дома.
"То, что мы видим, на мой взгляд, это делается целенаправленно, для того, чтобы все-таки разрушить инфраструктуру, помешать нам оказывать поддержку людям вообще, дезорганизовать нашу деятельность", - рассказал Ганчев.