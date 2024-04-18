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ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/vsu-1940748379.html
ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев
ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2024
ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев
ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру оставленных территорий в Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА)... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:24
2024-04-18T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
виталий ганчев
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 апр - РИА Новости. ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру оставленных территорий в Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее Ганчев заявил, что украинские войска нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу Лиман Второй, в результате которых были повреждены жилые дома. "То, что мы видим, на мой взгляд, это делается целенаправленно, для того, чтобы все-таки разрушить инфраструктуру, помешать нам оказывать поддержку людям вообще, дезорганизовать нашу деятельность", - рассказал Ганчев.
https://ria.ru/20240328/kharkov-1936373366.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Виталий Ганчев
ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ целенаправленно разрушают инфраструктуру оставленных территорий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 апр - РИА Новости. ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру оставленных территорий в Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
Ранее Ганчев заявил, что украинские войска нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу Лиман Второй, в результате которых были повреждены жилые дома.
"То, что мы видим, на мой взгляд, это делается целенаправленно, для того, чтобы все-таки разрушить инфраструктуру, помешать нам оказывать поддержку людям вообще, дезорганизовать нашу деятельность", - рассказал Ганчев.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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28 марта, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВиталий Ганчев
 
 
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