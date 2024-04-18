https://ria.ru/20240418/vsu-1940748379.html

ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев

ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2024

ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру под Харьковом, заявил Ганчев

ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру оставленных территорий в Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА)... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:24

2024-04-18T11:24

2024-04-18T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

украина

виталий ганчев

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 18 апр - РИА Новости. ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру оставленных территорий в Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Ранее Ганчев заявил, что украинские войска нанесли артиллерийские удары по харьковскому селу Лиман Второй, в результате которых были повреждены жилые дома. "То, что мы видим, на мой взгляд, это делается целенаправленно, для того, чтобы все-таки разрушить инфраструктуру, помешать нам оказывать поддержку людям вообще, дезорганизовать нашу деятельность", - рассказал Ганчев.

https://ria.ru/20240328/kharkov-1936373366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, виталий ганчев