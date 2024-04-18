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Власти Франции пообещали, что в школах страны не будет религиозных войн - РИА Новости, 18.04.2024
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15:54 18.04.2024 (обновлено: 15:58 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/voyny-1940835313.html
Власти Франции пообещали, что в школах страны не будет религиозных войн
Власти Франции пообещали, что в школах страны не будет религиозных войн - РИА Новости, 18.04.2024
Власти Франции пообещали, что в школах страны не будет религиозных войн
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в четверг, что власти будут принимать меры по борьбе в школах с конфликтами, основанными на религиозной... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:54
2024-04-18T15:58
в мире
франция
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в четверг, что власти будут принимать меры по борьбе в школах с конфликтами, основанными на религиозной нетерпимости. "Сегодня, будем честны, проблемы или насилие в школах, о которых мы слышим, имеют под собой религиозную почву или основаны на идентичности. Говорю вам: религиозных войн в школах не будет. Потому что единственно верным правилом для школы является ее светский характер. Это борьба, в которой я участвую на первой линии уже давно... И мы продолжим", – сказал он, выступая в коммуне Вири-Шатийон в Парижском регионе. Трансляция велась на странице правительства в соцсети X. Кроме того, премьер сообщил о ряде мер, которые могли бы способствовать снижению числа конфликтов в школьных учреждениях. В частности, предлагать родителям отправлять проблемных детей в интернаты, пока они не погрязли в преступной среде, ужесточить наказания в отношении безответственных родителей, а также вписывать соответствующие пометки в документы об образовании подростков, нарушающих дисциплину. Выступлению премьера предшествовала смерть 15-летнего подростка в коммуне Вири-Шатийон, которого избили у школы 4 апреля. Как сообщал телеканал BFMTV, четверо молодых людей были привлечены к следствию по делу об убийстве.
https://ria.ru/20231014/fr-1902741383.html
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в мире, франция, габриэль атталь
В мире, Франция, Габриэль Атталь
Власти Франции пообещали, что в школах страны не будет религиозных войн

Премьер Франции Атталь: религиозных войн в школах не будет

© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже
Габриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в четверг, что власти будут принимать меры по борьбе в школах с конфликтами, основанными на религиозной нетерпимости.
«
"Сегодня, будем честны, проблемы или насилие в школах, о которых мы слышим, имеют под собой религиозную почву или основаны на идентичности. Говорю вам: религиозных войн в школах не будет. Потому что единственно верным правилом для школы является ее светский характер. Это борьба, в которой я участвую на первой линии уже давно... И мы продолжим", – сказал он, выступая в коммуне Вири-Шатийон в Парижском регионе. Трансляция велась на странице правительства в соцсети X.
Полицейские офицеры возле лицея Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции, где накануне был убит учитель и ранены несколько человек. 14 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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Кроме того, премьер сообщил о ряде мер, которые могли бы способствовать снижению числа конфликтов в школьных учреждениях. В частности, предлагать родителям отправлять проблемных детей в интернаты, пока они не погрязли в преступной среде, ужесточить наказания в отношении безответственных родителей, а также вписывать соответствующие пометки в документы об образовании подростков, нарушающих дисциплину.
Выступлению премьера предшествовала смерть 15-летнего подростка в коммуне Вири-Шатийон, которого избили у школы 4 апреля. Как сообщал телеканал BFMTV, четверо молодых людей были привлечены к следствию по делу об убийстве.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с прессой рядом со школой Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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