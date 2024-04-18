https://ria.ru/20240418/voyny-1940835313.html

Власти Франции пообещали, что в школах страны не будет религиозных войн

Власти Франции пообещали, что в школах страны не будет религиозных войн - РИА Новости, 18.04.2024

Власти Франции пообещали, что в школах страны не будет религиозных войн

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в четверг, что власти будут принимать меры по борьбе в школах с конфликтами, основанными на религиозной... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:54

2024-04-18T15:54

2024-04-18T15:58

в мире

франция

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в четверг, что власти будут принимать меры по борьбе в школах с конфликтами, основанными на религиозной нетерпимости. "Сегодня, будем честны, проблемы или насилие в школах, о которых мы слышим, имеют под собой религиозную почву или основаны на идентичности. Говорю вам: религиозных войн в школах не будет. Потому что единственно верным правилом для школы является ее светский характер. Это борьба, в которой я участвую на первой линии уже давно... И мы продолжим", – сказал он, выступая в коммуне Вири-Шатийон в Парижском регионе. Трансляция велась на странице правительства в соцсети X. Кроме того, премьер сообщил о ряде мер, которые могли бы способствовать снижению числа конфликтов в школьных учреждениях. В частности, предлагать родителям отправлять проблемных детей в интернаты, пока они не погрязли в преступной среде, ужесточить наказания в отношении безответственных родителей, а также вписывать соответствующие пометки в документы об образовании подростков, нарушающих дисциплину. Выступлению премьера предшествовала смерть 15-летнего подростка в коммуне Вири-Шатийон, которого избили у школы 4 апреля. Как сообщал телеканал BFMTV, четверо молодых людей были привлечены к следствию по делу об убийстве.

https://ria.ru/20231014/fr-1902741383.html

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в мире, франция, габриэль атталь